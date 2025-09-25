Bankbarát szabályozásra készülnek a Trump által kinevezett felügyeleti vezetők

A Fed felügyeleti vezetője bejelentette, hogy a banki felügyeleti szervek 2025 végéig vagy 2026 elejéig egy bankbarátabb verziót mutatnak be a vitatott "Bázel III. végjáték" elnevezésű tőkekövetelményekből.

Michelle Bowman, a Federal Reserve alelnöke csütörtökön közölte, hogy a jegybank aktívan együttműködik a Szövetségi Betétbiztosítási Társasággal (FDIC) és a Pénzforgalmi Ellenőrző Hivatallal (OCC) a szabályozás újratervezésén, amely a bankok kockázatmérésére és a szükséges tőkekövetelményekre vonatkozó globális standardokat vezetné be.

A Biden-adminisztráció alatt a Fed és más szabályozók olyan verziót próbáltak előterjeszteni, amely jelentősen növelte volna a nagybankok tőkekövetelményeit. Ezt a kezdeményezést azonban végül elvetették a bankszektor erőteljes ellenállása miatt, mivel a pénzintézetek indokolatlannak tartották a tőkeemelést.

Most a Trump elnök által kinevezett szabályozók, köztük Bowman, olyan szabályozást igyekeznek kidolgozni, amely

jobban figyelembe veszi a szektor aggályait, és valószínűleg jóval kisebb tőkehatással jár majd a bankokra nézve.

A Georgetown Egyetem által szervezett csütörtöki konferencián Bowman kifejtette, hogy a szabályozóknak meg kell fontolniuk a 2008-as pénzügyi válság után a nagyobb bankokra kirótt tőkekövetelmények "megfelelő méretezését", és érvelt amellett, hogy a válság utáni keretrendszer felülvizsgálatra szorul. "Jó rálátásunk van arra, mi működik és mit lehetne javítani" - mondta az alelnök.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez nem a szabályok gyengítését jelenti, hanem olyan újragondolást, amely biztosítja azok hatékonyságát és eredményességét. "Nem gondolom, hogy a szabályozásaink összehangolása, átláthatóbbá tétele és a bankok, valamint felügyelőink elszámoltathatóságának biztosítása enyhébb megközelítést jelentene" - fogalmazott. "Nem az a várakozásom, hogy kevesebb követelményünk lesz, vagy hogy a tőkekövetelmények csökkenni fognak munkánk eredményeként, de biztosítani szeretnénk, hogy minden követelményünk összhangban működjön."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images