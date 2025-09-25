Céget vesz és betör a boltokba az egyik magyar fintechcég

A tranzakció zárását követően a Barion a PSC CEE Kft. 100%-os tulajdonosa lesz, így az
Okoskassza márka és a hozzá kapcsolódó megoldások is a Barion csoporthoz kerülnek.
Az Okoskassza a kiskereskedők és vendéglátósok körében már ismert elektronikus pénztárgépeivel és kártyaterminál megoldásaival. A két vállalat a Barion cégcsoportban működik tovább, így egy olyan átfogó fizetéselfogadói rendszert hoznak létre, amely egyszerre kezeli az online és a bolti fizetéseket is. A több hónapon át előkészített akvizíciót a Magyar Nemzeti Bank már jóváhagyta.
A két vállalat gyorsan növekvő kártyás fizetési forgalma 2025-ben meghaladja az 1 milliárd eurót, együttes árbevételük pedig a 10 millió eurót.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szárnyal a BYD, zuhanórepülésben a Tesla Európában
Szenved a Fiat, az Opel, a Seat és a Porsche is.
Kimondták: hibrid támadás alatt áll az egyik európai ország, eszkalálódnak az események
Péntekre uniós szintű találkozót hívtak össze.
Máris itt a reakció: visszautasítja a Mol állításait a Janaf!
Teljes egészében ki tudják elégíteni a Mol finomítóinak olajigényét.
Érik a szakítás az EU két legerősebb hatalma között – Mi lesz így az új generációs vadászgéppel?
Franciaország akár egyedül is megépítené inkább.
Lecsapott az ukrán hírszerzés: Oroszország An-26-os katonai repülőgépei semmisültek meg
Egy videót is csatoltak.
Érik a fordulat Magyarországon: megugorhat a benzin ára
Egyre feszültebb a helyzet.
Tényleg Oroszország pénzén fegyverezhetik fel Ukrajnát
Már a németek is úgy látják, hogy szükséges lesz feltörni az oroszok Brüsszelben zárolt pénzeit.
Már általános iskolában el kéne kezdeni a pénzügyek oktatását – Hogy állnak a magyar diákok?
Elindult a jelentkezés a kifejezetten osztályoknak szóló OTP Class Pályázatra.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.