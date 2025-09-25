  • Megjelenítés
Céget vesz és betör a boltokba az egyik magyar fintechcég
Céget vesz és betör a boltokba az egyik magyar fintechcég

A Barion eddig főként az online vásárlásoknál volt jelen, a magyar fizetési szolgáltató most azonban belép az offline világba is: a Barion tulajdonába kerül az Okoskassza (PSC CEE Kft.) - közölte a fintech társaság. A két cég együttesen több mint húszezer kereskedőt szolgál ki a közép-kelet-európai régióban, számukra válik hamarosan elérhetővé az integrált online és offline terminálos fizetési megoldás egy szolgáltatón keresztül.
A tranzakció zárását követően a Barion a PSC CEE Kft. 100%-os tulajdonosa lesz, így az

Okoskassza márka és a hozzá kapcsolódó megoldások is a Barion csoporthoz kerülnek.

Az Okoskassza a kiskereskedők és vendéglátósok körében már ismert elektronikus pénztárgépeivel és kártyaterminál megoldásaival. A két vállalat a Barion cégcsoportban működik tovább, így egy olyan átfogó fizetéselfogadói rendszert hoznak létre, amely egyszerre kezeli az online és a bolti fizetéseket is. A több hónapon át előkészített akvizíciót a Magyar Nemzeti Bank már jóváhagyta.

A két vállalat gyorsan növekvő kártyás fizetési forgalma 2025-ben meghaladja az 1 milliárd eurót, együttes árbevételük pedig a 10 millió eurót.

Kapcsolódó cikkünk

Lecsap a kormány a Revolutra, a magyar startupok is megisszák a levét a döntésnek

Külföldön terjeszkedik a magyar fintech sikersztori, vadásznak a célpontokra

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

