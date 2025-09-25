Céget vesz és betör a boltokba az egyik magyar fintechcég

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A tranzakció zárását követően a Barion a PSC CEE Kft. 100%-os tulajdonosa lesz, így az

Okoskassza márka és a hozzá kapcsolódó megoldások is a Barion csoporthoz kerülnek.

Az Okoskassza a kiskereskedők és vendéglátósok körében már ismert elektronikus pénztárgépeivel és kártyaterminál megoldásaival. A két vállalat a Barion cégcsoportban működik tovább, így egy olyan átfogó fizetéselfogadói rendszert hoznak létre, amely egyszerre kezeli az online és a bolti fizetéseket is. A több hónapon át előkészített akvizíciót a Magyar Nemzeti Bank már jóváhagyta.

A két vállalat gyorsan növekvő kártyás fizetési forgalma 2025-ben meghaladja az 1 milliárd eurót, együttes árbevételük pedig a 10 millió eurót.

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images