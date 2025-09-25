Megjelent a pénzügyi központok listája: New York az első, Budapest a száztizenötödik

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi tanácsadó csoport, a Z/Yen Group 38. alkalommal kiadott félévi ranglistája (Global Financial Centres Index, GFCI) összetett, 140 kritériumot és 28 549 befektetői értékelést súlyozó mérési módszertannal készült. A cég 120 várost és térséget vett fel a listára, 0-tól 1000 pontig terjedő értékelési skálát alkalmazva.
A ház csütörtökön Londonban ismertetett új, őszi globális rangsorában az első két helyen álló
New Yorkot és Londont Hongkong, Szingapúr és San Francisco követi a felső ötös mezőnyben.
Az első tíz között szerepel Chicago, Los Angeles, Sanghaj, Sencsen és Szöul, az első húszban rajtuk kívül jelen van Dubaj, Frankfurt, Washington, Genf, Tokió, Zürich, Boston, Párizs, Luxembourg és Dublin.
London - amely a brit EU-tagság öt évvel ezelőtti megszűnése (Brexit) előtt sokáig vezette a rangsort - a csütörtökön ismertetett új listán 765, New York 766 pontot kapott a megszerezhető 1000-ből.
New York 2018 szeptembere óta áll a Z/Yen félévenkénti pénzügyi szolgáltatási világranglistájának első helyén, de a mostani rangsorban minimálisra szűkült az előnye:
London pontszáma 3-mal nőtt, New Yorké ugyanennyivel csökkent az előző összeállításhoz képest.
A Z/Yen csütörtöki ismertetése szerint 50 pénzügyi központ helyezése javult, 19-é nem változott, 51 vizsgált város és térség ugyanakkor lejjebb csúszott a ranglistán.
Tíz város tíz vagy ennél is több hellyel feljebb jutott, tizenöt viszont tíz helyezéssel vagy még nagyobb mértékben hátrébb került.
A legnagyobb javulást Isztambul érte el, amely az előző rangsorhoz képest 19 helyezéssel jutott feljebb, és a csütörtökön bemutatott 38. GFCI-listán a 88. helyen áll.
Budapest az új GFCI-rangsorban 3 ponttal javította értékelési osztályzatát, amely jelenleg 632, mégis egy helyezéssel hátrébb, a 115. helyre került, mindenekelőtt számos más feltörekvő pénzügyi központ pontszámának és rangsorolásának átrendeződése miatt.
A térségi EU-fővárosok közül Prága 9 helyezéssel került feljebb, és jelenleg a 97. helyen áll, miután értékelése 20 ponttal 662-re javult.
Varsó befektetői értékelése 15 ponttal 666-ra emelkedett, a lengyel főváros így nyolc hellyel feljebb, a 93. helyen végzett az idei második felmérésben.
A Z/Yen őszi ranglistájának utolsó helyére Buenos Aires került 561 ponttal.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Elszabadultak a tilosban járók a Facebookon és az Instán, lecsap az EU a Metára
Ebből még egy hatalmas bírság is lehet.
Orosz vadászgépek miatt riasztották a magyar Gripeneket
A BAP-misszió kereteiben történt az eset.
Ultimátumot kapott Oroszország a NATO-tól: „a követkető vadászgépet lelőjük”
Rendkívüli találkozón kapta meg Moszkva a figyelmeztetést.
Ragyogó hír érkezett a hétvégi időjárásról
Most aztán lehet ám kirándulni!
Jelentős az érdeklődés az energiatárolók piacán
Megújuló energia fogj adni 2040-re a hazai kapacitás-portfolió 70%-át.
Nagyon furcsa dolog történik Amerikában: hirtelen összehívtak több száz tábornokot, senki nem tud semmit
"Az emberek nagyon aggódnak."
Botrány a Prime körül: óriási bírságot fizet az Amazon
Gyorsan lezárta peres ügyét a gigacég.
Lavrov: a NATO és az EU hadat üzent Oroszországnak
Moszkva egyre keményebb retorikát folytat.
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.