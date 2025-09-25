Megjelent a pénzügyi központok listája: New York az első, Budapest a száztizenötödik

A piaci szereplők továbbra is New Yorkot és Londont tartják a világ két vezető pénzügyi szolgáltatási központjának a csütörtökön Londonban bemutatott legújabb globális befektetői felmérés szerint. New York azonban már csak minimális előnnyel vezet a brit főváros előtt.

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi tanácsadó csoport, a Z/Yen Group 38. alkalommal kiadott félévi ranglistája (Global Financial Centres Index, GFCI) összetett, 140 kritériumot és 28 549 befektetői értékelést súlyozó mérési módszertannal készült. A cég 120 várost és térséget vett fel a listára, 0-tól 1000 pontig terjedő értékelési skálát alkalmazva.

A ház csütörtökön Londonban ismertetett új, őszi globális rangsorában az első két helyen álló

New Yorkot és Londont Hongkong, Szingapúr és San Francisco követi a felső ötös mezőnyben.

Az első tíz között szerepel Chicago, Los Angeles, Sanghaj, Sencsen és Szöul, az első húszban rajtuk kívül jelen van Dubaj, Frankfurt, Washington, Genf, Tokió, Zürich, Boston, Párizs, Luxembourg és Dublin.

London - amely a brit EU-tagság öt évvel ezelőtti megszűnése (Brexit) előtt sokáig vezette a rangsort - a csütörtökön ismertetett új listán 765, New York 766 pontot kapott a megszerezhető 1000-ből.

New York 2018 szeptembere óta áll a Z/Yen félévenkénti pénzügyi szolgáltatási világranglistájának első helyén, de a mostani rangsorban minimálisra szűkült az előnye:

London pontszáma 3-mal nőtt, New Yorké ugyanennyivel csökkent az előző összeállításhoz képest.

A Z/Yen csütörtöki ismertetése szerint 50 pénzügyi központ helyezése javult, 19-é nem változott, 51 vizsgált város és térség ugyanakkor lejjebb csúszott a ranglistán.

Tíz város tíz vagy ennél is több hellyel feljebb jutott, tizenöt viszont tíz helyezéssel vagy még nagyobb mértékben hátrébb került.

A legnagyobb javulást Isztambul érte el, amely az előző rangsorhoz képest 19 helyezéssel jutott feljebb, és a csütörtökön bemutatott 38. GFCI-listán a 88. helyen áll.

Budapest az új GFCI-rangsorban 3 ponttal javította értékelési osztályzatát, amely jelenleg 632, mégis egy helyezéssel hátrébb, a 115. helyre került, mindenekelőtt számos más feltörekvő pénzügyi központ pontszámának és rangsorolásának átrendeződése miatt.

A térségi EU-fővárosok közül Prága 9 helyezéssel került feljebb, és jelenleg a 97. helyen áll, miután értékelése 20 ponttal 662-re javult.

Varsó befektetői értékelése 15 ponttal 666-ra emelkedett, a lengyel főváros így nyolc hellyel feljebb, a 93. helyen végzett az idei második felmérésben.

A Z/Yen őszi ranglistájának utolsó helyére Buenos Aires került 561 ponttal.

