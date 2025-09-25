Meglepő vészterv látott napvilágot: tartsunk otthon készpénzt, ha jön a baj!

Az EKB szerdán közzétett tanulmánya felvetette, hogy több nemzeti kormánynak is érdemes lenne olyan iránymutatást bevezetnie, mint Hollandia, Ausztria és Finnország, ahol
személyenként 70-100 euró készpénz tartalékolását javasolják a lakosságnak.
A dokumentum az Európai Bizottság idei felhívását követi, amely arra ösztönözte a polgárokat, hogy elegendő készpénzt, élelmiszert, vizet és gyógyszert halmozzanak fel a szolgáltatások 72 órás kiesésének átvészeléséhez. Az ukrajnai háború, a Covid-19 járvány és a természeti katasztrófák rávilágítottak Európa sebezhetőségére.
A készpénz a nemzeti válságfelkészültség kritikus eleme
- írták az EKB szakértői, hozzátéve, hogy a fizikai valuta
nemcsak az egyéni szükségleteket szolgálja, hanem hozzájárul a szélesebb rendszer ellenállóképességéhez is.
A tanulmány megjelenése egy tágabb európai vitába illeszkedik a készpénz jövőjéről. Miközben a digitális fizetések uralják a kiskereskedelmi tranzakciókat és a bankok költségcsökkentés céljából zárják fiókjaikat és bankautomatáikat, a döntéshozókra nyomás nehezedik, hogy biztosítsák a háztartások hozzáférését a bankjegyekhez és érmékhez.
Az EKB tanulmánya rámutat egy paradoxonra: bár a készpénz egyre kevésbé van jelen a mindennapi fizetésekben, iránta való kereslet megugrott, amikor a pénzügyi vagy digitális rendszerekbe vetett bizalom megrendült. Ez a minta jól látható volt a járvány idején és más események során is, például az idei spanyolországi és portugáliai áramkimaradás alatt.
A világjárvány esetében a készpénzállomány két év alatt 140 milliárd euróval nőtt, szemben a válság előtti évi 55 milliárd eurós növekedéssel – közölte az EKB. Ez a növekedés annak ellenére következett be, hogy a fogyasztók az érintésmentes kártyákra és az online vásárlásra váltottak.
Az áprilisi ibériai áramszünet során, amikor az áramellátás és a távközlés összeomlott a félsziget nagy részén, a kártyaterminálok, az online banki szolgáltatások és a bankautomaták működésképtelenné váltak.
Akinek volt készpénze, annak ez maradt az egyetlen működő fizetési eszköze.
Az EKB a bankjegyeket a fizetési rendszer "pótkerekéhez" hasonlítja: nem szükséges minden nap, de nélkülözhetetlen, amikor más infrastruktúra meghibásodik. A jelentés szerint a készpénzrendszereket úgy kell kiépíteni, hogy ellenálljanak a ritka, de szélsőséges sokkoknak.
Egyes országok már alkalmazkodnak ehhez az igényhez. Finnország "zavarálló" bankautomatákon dolgozik, amelyek akkor is képesek készpénzt kiadni, ha a bank alaprendszerei leállnak. Ausztriában, ahol a kereskedelmi bankok csökkentették bankautomata-hálózatukat a vidéki területeken, a központi bank tervezi saját készülékek telepítését a megbízható hozzáférés nélkül maradt településeken.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meglepő vészterv látott napvilágot: tartsunk otthon készpénzt, ha jön a baj!
Az EKB a bankjegyek létfontosságú szerepét hangsúlyozza.
