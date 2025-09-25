  • Megjelenítés
FONTOS Érik a fordulat Magyarországon: megugorhat a benzin ára
Meglepő vészterv látott napvilágot: tartsunk otthon készpénzt, ha jön a baj!
Meglepő vészterv látott napvilágot: tartsunk otthon készpénzt, ha jön a baj!

Az Európai Központi Bank (EKB) tanulmánya szerint az európai háztartásoknak érdemes készpénztartalékot tartaniuk otthon, mivel a bankjegyek létfontosságú biztonsági tartalékot jelentenek a digitális rendszerek meghibásodása esetén - közölte a Financial Times. A fizetési piac legfontosabb trendjeiről és innovációiról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Az EKB szerdán közzétett tanulmánya felvetette, hogy több nemzeti kormánynak is érdemes lenne olyan iránymutatást bevezetnie, mint Hollandia, Ausztria és Finnország, ahol

személyenként 70-100 euró készpénz tartalékolását javasolják a lakosságnak.

A dokumentum az Európai Bizottság idei felhívását követi, amely arra ösztönözte a polgárokat, hogy elegendő készpénzt, élelmiszert, vizet és gyógyszert halmozzanak fel a szolgáltatások 72 órás kiesésének átvészeléséhez. Az ukrajnai háború, a Covid-19 járvány és a természeti katasztrófák rávilágítottak Európa sebezhetőségére.

A készpénz a nemzeti válságfelkészültség kritikus eleme

- írták az EKB szakértői, hozzátéve, hogy a fizikai valuta

nemcsak az egyéni szükségleteket szolgálja, hanem hozzájárul a szélesebb rendszer ellenállóképességéhez is.

A tanulmány megjelenése egy tágabb európai vitába illeszkedik a készpénz jövőjéről. Miközben a digitális fizetések uralják a kiskereskedelmi tranzakciókat és a bankok költségcsökkentés céljából zárják fiókjaikat és bankautomatáikat, a döntéshozókra nyomás nehezedik, hogy biztosítsák a háztartások hozzáférését a bankjegyekhez és érmékhez.

Az EKB tanulmánya rámutat egy paradoxonra: bár a készpénz egyre kevésbé van jelen a mindennapi fizetésekben, iránta való kereslet megugrott, amikor a pénzügyi vagy digitális rendszerekbe vetett bizalom megrendült. Ez a minta jól látható volt a járvány idején és más események során is, például az idei spanyolországi és portugáliai áramkimaradás alatt.

A világjárvány esetében a készpénzállomány két év alatt 140 milliárd euróval nőtt, szemben a válság előtti évi 55 milliárd eurós növekedéssel – közölte az EKB. Ez a növekedés annak ellenére következett be, hogy a fogyasztók az érintésmentes kártyákra és az online vásárlásra váltottak.

Az áprilisi ibériai áramszünet során, amikor az áramellátás és a távközlés összeomlott a félsziget nagy részén, a kártyaterminálok, az online banki szolgáltatások és a bankautomaták működésképtelenné váltak.

Akinek volt készpénze, annak ez maradt az egyetlen működő fizetési eszköze.

Az EKB a bankjegyeket a fizetési rendszer "pótkerekéhez" hasonlítja: nem szükséges minden nap, de nélkülözhetetlen, amikor más infrastruktúra meghibásodik. A jelentés szerint a készpénzrendszereket úgy kell kiépíteni, hogy ellenálljanak a ritka, de szélsőséges sokkoknak.

Egyes országok már alkalmazkodnak ehhez az igényhez. Finnország "zavarálló" bankautomatákon dolgozik, amelyek akkor is képesek készpénzt kiadni, ha a bank alaprendszerei leállnak. Ausztriában, ahol a kereskedelmi bankok csökkentették bankautomata-hálózatukat a vidéki területeken, a központi bank tervezi saját készülékek telepítését a megbízható hozzáférés nélkül maradt településeken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

