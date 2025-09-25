Otthon Start: megjelent az eddigi legalacsonyabb, 2,75%-os kamat

Otthonteremtés 2025-2026-ban Első kézből, szakértők segítségével, akár személyre szabott válaszok! Minden az új Otthon Start Programról!

Az MBH Bank által stratégiai jelentőségük és nagyszámú munkavállalójuk alapján Kiemelt Flotta Partnernek minősített cégek munkavállalói az alábbi feltételek bármelyikét kell, hogy teljesítsék:

Jelenlegi alkalmazott, ha 2023. március 1-jétől már olyan vállalatnál dolgozik, amely az MBH Bank „Kiemelt Flotta Partner” programjában részt vesz.

Jogutódlás esetén, ha a Kiemelt Flotta Partner cég átalakult. Ez vonatkozik a bankfiúzió előtt a Takarékbank, Budapest Bank, illetve MKB Bankos dolgozókra, akik az igényléskor is az MBH Banknál dolgoznak.

Nyugdíjasok esetén, akik korábban a fent felvázolt cégeknél nyugdíjba menetelük előtt legalább 5 éven át dolgoztak.

Azt, hogy jogosult-e valaki igénybe venni a kedvezményt, legegyszerűbben a munkáltatónál tudja ellenőrizni, és ezt mindenképp érdemes is megtenni igénylés előtt. Az alacsonyabb kamat közvetlenül csökkenti a havi törlesztőrészletet (például egy 20 éves, 12 millió Ft-os hitelnél havi 1492 Ft extra megtakarítást jelent a már amúgy is kedvező 3%-hoz képest).

Alábbi táblázatunk a standard feltételeket mutatja bankonként: