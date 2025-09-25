  • Megjelenítés
Otthon Start: megjelent az eddigi legalacsonyabb, 2,75%-os kamat
Bank

Otthon Start: megjelent az eddigi legalacsonyabb, 2,75%-os kamat

Portfolio
A bank 3%-os standard ajánlatától eltérően évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe az Otthon Startot az MBH Bank kiemelt partnereinek a dolgozói – írja a Bankmonitor.
Az MBH Bank által stratégiai jelentőségük és nagyszámú munkavállalójuk alapján Kiemelt Flotta Partnernek minősített cégek munkavállalói az alábbi feltételek bármelyikét kell, hogy teljesítsék:

  • Jelenlegi alkalmazott, ha 2023. március 1-jétől már olyan vállalatnál dolgozik, amely az MBH Bank „Kiemelt Flotta Partner” programjában részt vesz.
  • Jogutódlás esetén, ha a Kiemelt Flotta Partner cég átalakult. Ez vonatkozik a bankfiúzió előtt a Takarékbank, Budapest Bank, illetve MKB Bankos dolgozókra, akik az igényléskor is az MBH Banknál dolgoznak.
  • Nyugdíjasok esetén, akik korábban a fent felvázolt cégeknél nyugdíjba menetelük előtt legalább 5 éven át dolgoztak.

Azt, hogy jogosult-e valaki igénybe venni a kedvezményt, legegyszerűbben a munkáltatónál tudja ellenőrizni, és ezt mindenképp érdemes is megtenni igénylés előtt. Az alacsonyabb kamat közvetlenül csökkenti a havi törlesztőrészletet (például egy 20 éves, 12 millió Ft-os hitelnél havi 1492 Ft extra megtakarítást jelent a már amúgy is kedvező 3%-hoz képest).

Alábbi táblázatunk a standard feltételeket mutatja bankonként:

