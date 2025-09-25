Saját kriptopénzt vezet be kilenc európai nagybank

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A kezdeményezésben az UniCredit, az ING Groep, a DekaBank, a Banca Sella, a KBC Group, a Danske Bank, az SEB, a CaixaBank és a Raiffeisen Bank International vesz részt.

A tervek szerint a stablecoint 2026 második felében vezetik be.

A DekaBank közleménye szerint a cél "egy európai alternatíva létrehozása az eddig amerikai dominanciájú stablecoin piacon, ezzel hozzájárulva Európa stratégiai autonómiájához a fizetések terén".

A konzorcium egy új vállalatot alapított Hollandiában a projekt megvalósítására, és nyitott további bankok csatlakozására is.

Az európai bankok kezdenek nyitni a digitális eszközök felé, néhány hónappal az EU kriptoeszközökre vonatkozó szabályozásának (MiCA) teljes körű hatályba lépése után. Korábban a Banco Santander is fontolgatta a piacra lépést, míg a Deutsche Bank DWS csoportja által támogatott vállalat már idén nyáron kibocsátott egy euró alapú stablecoint.

A stablecoinok – olyan tokenek, amelyeket úgy terveztek, hogy értékük állandó maradjon egy fiat pénzhez, például a dollárhoz képest – különösen érdekesek a bankok számára alternatív fizetési megoldásként. A legnagyobb kibocsátó, a Tether Holdings negyedévente milliárdos bevételre tesz szert a tokenjét fedező amerikai államkötvényeken.

