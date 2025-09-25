  • Megjelenítés
Saját kriptopénzt vezet be kilenc európai nagybank
Saját kriptopénzt vezet be kilenc európai nagybank
Saját kriptopénzt vezet be kilenc európai nagybank

Kilenc európai bank összefogott egy euró alapú stablecoin létrehozására, hogy alternatívát kínáljanak a dollár által dominált piacon - írta a Bloomberg. A fizetési piac legfontosabb trendjeiről és innovációiról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
A kezdeményezésben az UniCredit, az ING Groep, a DekaBank, a Banca Sella, a KBC Group, a Danske Bank, az SEB, a CaixaBank és a Raiffeisen Bank International vesz részt.

A tervek szerint a stablecoint 2026 második felében vezetik be.

A DekaBank közleménye szerint a cél "egy európai alternatíva létrehozása az eddig amerikai dominanciájú stablecoin piacon, ezzel hozzájárulva Európa stratégiai autonómiájához a fizetések terén".

A konzorcium egy új vállalatot alapított Hollandiában a projekt megvalósítására, és nyitott további bankok csatlakozására is.

Az európai bankok kezdenek nyitni a digitális eszközök felé, néhány hónappal az EU kriptoeszközökre vonatkozó szabályozásának (MiCA) teljes körű hatályba lépése után. Korábban a Banco Santander is fontolgatta a piacra lépést, míg a Deutsche Bank DWS csoportja által támogatott vállalat már idén nyáron kibocsátott egy euró alapú stablecoint.

A stablecoinok – olyan tokenek, amelyeket úgy terveztek, hogy értékük állandó maradjon egy fiat pénzhez, például a dollárhoz képest – különösen érdekesek a bankok számára alternatív fizetési megoldásként. A legnagyobb kibocsátó, a Tether Holdings negyedévente milliárdos bevételre tesz szert a tokenjét fedező amerikai államkötvényeken.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
