Vitatott fegyverek: példátlan döntést hozott a nagybank

A BNP Paribas enyhítette a vitatott fegyverek finanszírozására vonatkozó korlátozó politikáját, hogy részesülni tudjon a felgyorsuló európai fegyverkezési program hozamaiból - számolt be a Financial Times.

A francia bank idén módosította védelmi és biztonsági ágazati politikáját, amelyből kikerült a

"vitatott fegyverek gyártásának és kereskedelmének finanszírozását" tiltó kötelezettségvállalás.

Hivatalosan azzal indokolták a döntést, hogy a "vitatott fegyverek" kifejezést túl tágnak ítélték, mivel olyan tevékenységeket is magában foglalhatott, mint a dróngyártás.

Az új szabályozás már különbséget tesz a nemzetközi megállapodások által engedélyezett és tiltott fegyverek között, ez pedig

növelheti a bank védelmi ipari hitelezésének körét és mértékét.

A módosított politika a "kizárt fegyverek" kifejezést használja a korábbi "vitatott fegyverek" helyett.

A változtatás időzítése egybeesik az európai bankok azon törekvésével, hogy fokozzák a fegyvergyártók finanszírozását, miközben a kormányok történelmi újrafegyverkezési programba kezdtek az amerikai nyomás és az Oroszország jelentette növekvő fenyegetés hatására.

A védelmi ipar termelésének növelése érdekében a kisebb beszállítók több finanszírozást igényelnek, és a nagyobb vállalatok időnként kénytelenek voltak beavatkozni, amikor a finanszírozás szűkössé vált.

A BNP Paribas "vitatott fegyverekre" vonatkozó politikája 2010 óta volt érvényben. A bank korábban a vitatott fegyvereket olyan "fegyverekként határozta meg, amelyek válogatás nélküli hatásúak, és indokolatlan károkat és sérüléseket okoznak".

