Az UniCredit még arra is hajlandó lenne a Commerzbankért, hogy németeket hívjon az igazgatóságába

Az olasz UniCredit kész lenne tartósan növelni a német nemzetiségű tagok számát igazgatótanácsában, ha ez előmozdítaná a Commerzbank átvételét - közölték bennfentes források. Az olasz banknak már van németországi jelenléte a 2005-ben megszerzett HypoVereinsbank (HVB) leányvállalaton keresztül, így

A Commerzbank felvásárlásával a csoport mérlegének körülbelül harmadát a német piac adná.

Az UniCredit tavaly szeptemberben kezdte meg a Commerzbank megszerzésére irányuló lépéseit, ami váratlanul érte a német kormányt. Azóta az olasz bank 29 százalékos részesedést épített ki részvényvásárlások és derivatív ügyletek kombinációjával, és Andrea Orcel vezérigazgató egyértelművé tette teljes felvásárlási szándékát. Már a 29 százalékos részesedést teljes mértékben részvények testesítik meg.

A Commerzbank igazgatósága és a berlini kormány határozottan ellenzi Németország második legnagyobb bankjának UniCredit általi felvásárlását. Friedrich Merz német kancellár és Lars Klingbeil pénzügyminiszter egyaránt elutasították a Commerzbank "barátságtalan" átvételének gondolatát, és a bank függetlenségének megőrzése mellett foglaltak állást.

Jelenleg nincsenek aktív tárgyalások az UniCredit, a Commerzbank és a német kormány között.

Orcel korábban azt nyilatkozta, hogy akár 2027-ig is várhat a Commerzbank teljes felvásárlási ajánlatának megtételével.

Az igazgatótanácsi képviselet csak egyike azoknak a javaslatoknak, amelyeket az UniCredit fontolóra venne a Commerzbank-ügylet biztosítása érdekében. További lehetséges intézkedések között szerepel, hogy

az egyesített HVB és Commerzbank székhelye Németországban maradna,

ígéretet tennének a fiókok bizonyos százalékának megtartására, vagy

meghatározott hitelezési szint fenntartására egy adott időszakra.

Egy bennfentes forrás szerint az irányítási struktúra módosítására vonatkozó javaslatok megszokottak a tranzakciós tárgyalások során. Hangsúlyozta, hogy minden stratégiai javaslatot először az UniCredit igazgatóságának kellene jóváhagynia, és az engedményeknek kölcsönöseknek kell lenniük - a Commerzbanknak is hajlandónak kell lennie a tárgyalásokra és a kompromisszumra.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock