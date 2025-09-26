  • Megjelenítés
Az UniCredit még arra is hajlandó lenne a Commerzbankért, hogy németeket hívjon az igazgatóságába
Bank

Az UniCredit még arra is hajlandó lenne a Commerzbankért, hogy németeket hívjon az igazgatóságába

Portfolio
Az UniCredit nyitott lenne igazgatótanácsában még a német képviselet növelésére is a Commerzbank felvásárlásának elősegítése érdekében - írja a Financial Times.  A német kormány viszont továbbra is határozottan ellenzi az olasz bank terveit.

Az olasz UniCredit kész lenne tartósan növelni a német nemzetiségű tagok számát igazgatótanácsában, ha ez előmozdítaná a Commerzbank átvételét - közölték bennfentes források. Az olasz banknak már van németországi jelenléte a 2005-ben megszerzett HypoVereinsbank (HVB) leányvállalaton keresztül, így

A Commerzbank felvásárlásával a csoport mérlegének körülbelül harmadát a német piac adná.

Az UniCredit tavaly szeptemberben kezdte meg a Commerzbank megszerzésére irányuló lépéseit, ami váratlanul érte a német kormányt. Azóta az olasz bank 29 százalékos részesedést épített ki részvényvásárlások és derivatív ügyletek kombinációjával, és Andrea Orcel vezérigazgató egyértelművé tette teljes felvásárlási szándékát. Már a 29 százalékos részesedést teljes mértékben részvények testesítik meg.

Kapcsolódó cikkünk

Újra beindult az adok-kapok az UniCredit és a Commerzbank között

UniCredit-vezér: Európán kívüli szereplőnek is eladhatjuk a Commerzbankot

A Commerzbank igazgatósága és a berlini kormány határozottan ellenzi Németország második legnagyobb bankjának UniCredit általi felvásárlását. Friedrich Merz német kancellár és Lars Klingbeil pénzügyminiszter egyaránt elutasították a Commerzbank "barátságtalan" átvételének gondolatát, és a bank függetlenségének megőrzése mellett foglaltak állást.

Jelenleg nincsenek aktív tárgyalások az UniCredit, a Commerzbank és a német kormány között.

Orcel korábban azt nyilatkozta, hogy akár 2027-ig is várhat a Commerzbank teljes felvásárlási ajánlatának megtételével.

Az igazgatótanácsi képviselet csak egyike azoknak a javaslatoknak, amelyeket az UniCredit fontolóra venne a Commerzbank-ügylet biztosítása érdekében. További lehetséges intézkedések között szerepel, hogy

  • az egyesített HVB és Commerzbank székhelye Németországban maradna,
  • ígéretet tennének a fiókok bizonyos százalékának megtartására, vagy
  • meghatározott hitelezési szint fenntartására egy adott időszakra.

Egy bennfentes forrás szerint az irányítási struktúra módosítására vonatkozó javaslatok megszokottak a tranzakciós tárgyalások során. Hangsúlyozta, hogy minden stratégiai javaslatot először az UniCredit igazgatóságának kellene jóváhagynia, és az engedményeknek kölcsönöseknek kell lenniük - a Commerzbanknak is hajlandónak kell lennie a tárgyalásokra és a kompromisszumra.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
goldman sachs getty stock
Bank
Optimista a Goldman elnöke: beindultak a felvásárlások és az összeolvadások
Pénzcentrum
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility