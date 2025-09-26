Az UniCredit még arra is hajlandó lenne a Commerzbankért, hogy németeket hívjon az igazgatóságába

Az olasz UniCredit kész lenne tartósan növelni a német nemzetiségű tagok számát igazgatótanácsában, ha ez előmozdítaná a Commerzbank átvételét - közölték bennfentes források. Az olasz banknak már van németországi jelenléte a 2005-ben megszerzett HypoVereinsbank (HVB) leányvállalaton keresztül, így
A Commerzbank felvásárlásával a csoport mérlegének körülbelül harmadát a német piac adná.
Az UniCredit tavaly szeptemberben kezdte meg a Commerzbank megszerzésére irányuló lépéseit, ami váratlanul érte a német kormányt. Azóta az olasz bank 29 százalékos részesedést épített ki részvényvásárlások és derivatív ügyletek kombinációjával, és Andrea Orcel vezérigazgató egyértelművé tette teljes felvásárlási szándékát. Már a 29 százalékos részesedést teljes mértékben részvények testesítik meg.
A Commerzbank igazgatósága és a berlini kormány határozottan ellenzi Németország második legnagyobb bankjának UniCredit általi felvásárlását. Friedrich Merz német kancellár és Lars Klingbeil pénzügyminiszter egyaránt elutasították a Commerzbank "barátságtalan" átvételének gondolatát, és a bank függetlenségének megőrzése mellett foglaltak állást.
Jelenleg nincsenek aktív tárgyalások az UniCredit, a Commerzbank és a német kormány között.
Orcel korábban azt nyilatkozta, hogy akár 2027-ig is várhat a Commerzbank teljes felvásárlási ajánlatának megtételével.
Az igazgatótanácsi képviselet csak egyike azoknak a javaslatoknak, amelyeket az UniCredit fontolóra venne a Commerzbank-ügylet biztosítása érdekében. További lehetséges intézkedések között szerepel, hogy
- az egyesített HVB és Commerzbank székhelye Németországban maradna,
- ígéretet tennének a fiókok bizonyos százalékának megtartására, vagy
- meghatározott hitelezési szint fenntartására egy adott időszakra.
Egy bennfentes forrás szerint az irányítási struktúra módosítására vonatkozó javaslatok megszokottak a tranzakciós tárgyalások során. Hangsúlyozta, hogy minden stratégiai javaslatot először az UniCredit igazgatóságának kellene jóváhagynia, és az engedményeknek kölcsönöseknek kell lenniük - a Commerzbanknak is hajlandónak kell lennie a tárgyalásokra és a kompromisszumra.
