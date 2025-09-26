Emeli a tétet az MBH Bank az Otthon Startnál

Már induláskor három pénzintézet évi 3 százaléknál kedvezőbb kamat mellett kínálta a támogatott hitelt, a verseny azonban fokozódik, most az MBH Bank bővítette ki az általa kínált kedvezmények listáját.

Az MBH Bank is belépett a 3% alatti kamatszinttel rendelkezők klubjába. A pénzintézetnél bizonyos feltételek teljesítése esetén csökkenhet a jogszabályi szint alá a kölcsön kamata.

2,89 százalék szeptember 26-tól az Otthon Start kölcsön kamata, amennyiben az érdeklődő private banki ügyfélstátusszal rendelkezik, vagy prémium banki ügyfélnek minősül . Ez utóbbi esetben vagy 8 millió forint megtakarítással kell rendelkeznie a banknál, vagy havi 800 ezer forint jóváírásnak kell érkeznie a banknál vezetett számlájára (ezek a prémium bankszámla feltételei az MBH Banknál). 50 millió forint és 25 éves futamidő esetén a 2,89 százalékos kamat mellett a törlesztőrészlet 234 255 forint, 3 százalékos kamatszint mellett ez a részlet 237 106 forint lenne. Vagyis havi 2851 forintot spórolhatnak a kamatkedvezmény miatt az érdeklődők.

szeptember 26-tól az Otthon Start kölcsön kamata, amennyiben az érdeklődő . Ez utóbbi esetben vagy 8 millió forint megtakarítással kell rendelkeznie a banknál, vagy havi 800 ezer forint jóváírásnak kell érkeznie a banknál vezetett számlájára (ezek a prémium bankszámla feltételei az MBH Banknál). 50 millió forint és 25 éves futamidő esetén a 2,89 százalékos kamat mellett a törlesztőrészlet 234 255 forint, 3 százalékos kamatszint mellett ez a részlet 237 106 forint lenne. Vagyis havi 2851 forintot spórolhatnak a kamatkedvezmény miatt az érdeklődők. 2,75 százalékos kamatszinten kínálja a bank az Otthon Start hitelt azok számára, akik munkáltatójával az MBH Banknak külön partneri megállapodása van. Egészen pontosan az MBH Flotta Kiemelt Partner Programra jogosultak vehetik ezt a kedvezményes kamatot igénybe. Mindenkinek érdemes egyeztetnie a munkaadójával, hogy van-e esetleg ilyen megállapodásuk a bankkal. 50 millió forint és 25 éves futamidő esetén a 2,75 százalékos kamat mellett a törlesztőrészlet 230 655 forint, 3 százalékos kamatszint mellett ez a részlet 237 106 forint lenne. Vagyis havi 6451 forintot spórolhatnak a kamatkedvezmény miatt az érdeklődők. De ki kell újfent hangsúlyozni, hogy ezen kedvezmény elnyerése nem csak az érdeklődőn múlik.

Évi 3 százalékos kamat mellett kaphatják meg azok az érdeklődők az MBH Banktól az Otthon Start hitelt, akik nem sorolhatók a fenti két kategóriába.

Így már négy pénzintézetnél, a CIB Banknál, a Gránit Banknál, az MBH Banknál és az UniCredit Banknál érhető el az Otthon Start hitel évi 3 százalékos kamatszint alatt.

Alábbi táblázatunk a standard kamatokat tartalmazza:

Emelkedik a jóváírás összege is az MBH Banknál

A pénzintézet eddig 100 ezer forint összegű „MBH Bank – MOL ajándékkártyát” kínált a náluk Otthon Start hitelt igénylők számára. Ez a kedvezmény kibővül más elemekkel. Jelenleg az alábbi jóváírások érhetők el a pénzintézetnél:

100 ezer forint összegű „MBH Bank – MOL ajándékkártyát” kaphatnak azok, akiknek legalább 10 millió forint összegű Otthon Start hitelt folyósít a bank. Vállalják legalább havi 350 ezer forint jövedelem jóváírását a banknál vezetett bankszámlára. Emellett MBH Prémium Számlacsomaggal, MBH Kiemelt Partner Számlacsomaggal, MBH Partner Plusz Számlacsomaggal vagy MBH Kedvezmény Plusz Számlacsomaggal rendelkeznek már, vagy ilyet nyitnak a hiteligénylés során és azt a kölcsön teljes futamideje alatt megtartják.

120 ezer forint összegű „MBH Bank – MOL ajándékkártyát” kaphatnak azok, akik a fenti feltételek teljesítése mellett a Fundamenta-Lakáskassza Zrtnél lakás-előtakarékossági szerződést kötnek és vállalják, hogy a befizetéseket rendezik.

Külön 100 ezer forint jóváírást kaphatnak az MBH Banktól azok, akiknek legalább 10 millió forint összegű Otthon Start hitelt folyósít a bank és vállalják legalább havi 350 ezer forint jövedelem jóváírását a banknál vezetett bankszámlára. Emellett MBH Prémium Számlacsomaggal, MBH Kiemelt Partner Számlacsomaggal, MBH Partner Plusz Számlacsomaggal vagy MBH Kedvezmény Plusz Számlacsomaggal rendelkeznek már, vagy ilyet nyitnak a hiteligénylés során és azt a kölcsön teljes futamideje alatt megtartják. A jóváírást a folyósítást követő 2. hónap végéig kapja meg az igénylő a banknál vezetett a hitelhez kapcsolódó folyószámláján.

Nem egyértelmű elsőre, hogy melyik jóváírási kedvezmény kombinálható össze a másikkal, a Bankmonitor szakértőinek véleménye szerint „MBH Bank – MOL ajándékkártyák” közül csak az egyik járhat az igénylőnek. (Értelemszerűen az, amelyikre jogosult.) Így összességében legfeljebb 220 ezer forint jóváírás érhető el a feltételek teljesítése esetén.

