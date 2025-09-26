Libor-botrány: győztek a bankok a bíróságon, nem találtak elég bizonyítékot ellenük

Egy amerikai szövetségi bíróság elutasította a nagy bankokat érintő összes fennmaradó keresetet a Libor kamatláb manipulációjáról szóló perekben, amelyek 14 éven át zajlottak - írja a Reuters.

Naomi Reice Buchwald bíró 273 oldalas döntésében kifejtette, hogy a befektetők

nem rendelkeztek elegendő bizonyítékkal

annak igazolására, hogy a bankok összehangoltan manipulálták a Libor kamatlábat és eltitkolták ezt a tevékenységet.

A perben érintett pénzintézetek között szerepelt a Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Lloyds, NatWest, Portigon, Rabobank, Royal Bank of Canada és a UBS is.

A felperesek állítása szerint e-mailek, chatszobai beszélgetések, telefonhívások és szakértői elemzések bizonyították, hogy a bankok mesterségesen alacsonyan tartották a Libort, ami növelte nyereségüket és egészségesebbnek mutatta őket, különösen a 2008-as pénzügyi válság idején.

A felperesek között volt a Principal Financial Group, Baltimore és Houston városok, számos kaliforniai megye, a Yale Egyetem, a Fannie Mae, a Freddie Mac, valamint az FDIC betétbiztosító is. Ügyvédeik nem reagáltak azonnal a Reuters megkeresésére, hogy kommentálják az ítéletet.

A Libor (London Interbank Offered Rate) kamatlábat a bankok több mint 300 ezer milliárd dollár értékű pénzügyi termék kamatának meghatározására használták, beleértve a hitelkártyákat, diákhiteleket és jelzáloghiteleket is. 2022 januárjában kivezették, miután a bankok világszerte mintegy 9 milliárd dollár bírságot fizettek a Libor-manipulációs vizsgálatok lezárásaként.

