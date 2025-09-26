  • Megjelenítés
Most lépett tőzsdére, szárnyal az európai digitális bank
Bank

Most lépett tőzsdére, szárnyal az európai digitális bank

Portfolio
A NOBA digitális bankcsoport részvényárfolyama 27%-kal emelkedett a pénteki első kereskedési napon a stockholmi tőzsdén történt tőzsdei bevezetést követően, így a vállalat piaci értéke elérte a 44,5 milliárd svéd koronát (4,71 milliárd dollárt). A fintechek és a bankok versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

A Nordic Capital magántőke-társaság és a finn Sampo biztosító által irányított NOBA az idei év második jelentős svéd pénzügyi szolgáltató csoportja, amely tőzsdére lépett, miután a Klarna "vásárolj most, fizess később" hitelező korábban ebben a hónapban debütált a New York-i tőzsdén.

A NOBA részvényei 88,95 svéd koronán forogtak közép-európai idő szerint 9:16-kor,

ami 27%-os emelkedést jelent az elsődleges kibocsátás 70 koronás árához képest.

A jegyzéskönyvvezetők a hét elején közölték, hogy a befektetők többszörösen túljegyezték a kibocsátást.

A NOBA az északi régióban a Nordax Bank, a Bank Norwegian és a Svensk Hypotekspension márkák alatt működik, emellett Németországban hitelkártyákat, valamint Németországban, Spanyolországban, Hollandiában és Írországban betéti termékeket kínál.

OMXSTO_DLY_NOBA Chart Image by TradingPort25
Kapcsolódó cikkünk

Tőzsdére készül Svédország legnagyobb digitális bankja

Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
goldman sachs getty stock
Bank
Optimista a Goldman elnöke: beindultak a felvásárlások és az összeolvadások
Pénzcentrum
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility