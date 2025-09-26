Most lépett tőzsdére, szárnyal az európai digitális bank

A Nordic Capital magántőke-társaság és a finn Sampo biztosító által irányított NOBA az idei év második jelentős svéd pénzügyi szolgáltató csoportja, amely tőzsdére lépett, miután a Klarna "vásárolj most, fizess később" hitelező korábban ebben a hónapban debütált a New York-i tőzsdén.

A NOBA részvényei 88,95 svéd koronán forogtak közép-európai idő szerint 9:16-kor,

ami 27%-os emelkedést jelent az elsődleges kibocsátás 70 koronás árához képest.

A jegyzéskönyvvezetők a hét elején közölték, hogy a befektetők többszörösen túljegyezték a kibocsátást.

A NOBA az északi régióban a Nordax Bank, a Bank Norwegian és a Svensk Hypotekspension márkák alatt működik, emellett Németországban hitelkártyákat, valamint Németországban, Spanyolországban, Hollandiában és Írországban betéti termékeket kínál.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

