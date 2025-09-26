Optimista a Goldman elnöke: beindultak a felvásárlások és az összeolvadások

"Úgy gondolom, hogy egyre több vállalat, vezérigazgató és igazgatótanács lép majd előre, és próbál olyan ügyleteket végrehajtani, mint amilyeneket a vasúti szektorban látunk" - mondta Waldron egy New York-i Financial Times konferencián. Szerinte több ez, mint óvatos optimizmus,
Egyre optimistábbak vagyunk az érdeklődés miatt
- tette hozzá.
Júliusban az Union Pacific bejelentette, hogy 85 milliárd dollárért felvásárolja kisebb versenytársát, a Norfolk Southernt, létrehozva ezzel az első, az Egyesült Államokat parttól partig átívelő vasúti árufuvarozó vállalatot.
A globális M&A ügyletek értéke 2600 milliárd dollárt tett ki az év első hét hónapjában, ami a legmagasabb érték a 2021-es pandémiás csúcs óta az év ezen időszakában.
Waldron szerint a magántőke által támogatott ügyletek is gyorsulnak, megjegyezve, hogy a Goldman Sachs saját ügyletportfóliójában is látja ennek jeleit. "Eljutunk oda, hogy ez a terület magasabb szinten kezd majd működni" - mondta. A Goldman Sachs elnöke szerint a Fed kamatcsökkentései további lendületet adnak majd az üzletkötéseknek, mivel csökkentik a vállalatok tőkeköltségét.
"Az amerikai gazdaság rendkívül ellenálló. Sok minden érte ezt a gazdaságot, mégis folyamatosan halad előre" - hangsúlyozta Waldron, bár elismerte, hogy a kereskedelem és a geopolitika ellenszelet jelent a világgazdaság számára.
Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy az amerikai költségvetési helyzet hosszú távon nem fenntartható. "Úgy gondolom, hogy közép- és hosszú távon sokkal jobb lenne az amerikai gazdaság és az amerikai rendszer egészsége szempontjából, ha jobban kordában tudnánk tartani a kiadásainkat."
Waldron aggodalmát fejezte ki a globális tehetségek felvételét akadályozó korlátozásokkal kapcsolatban is, utalva a Trump-adminisztráció által bevezetett 100 000 dolláros egyszeri díjra az új H-1B munkavállalói vízumok esetében, ami hatással lehet a pénzügyi cégekre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
