Ezekkel a befektetésekkel akár több mint duplázhatsz a profik szerint!

Az idei év jellemzően emelkedést hozott a világ tőzsdéin, de vannak lemaradó papírok, amikben a nagy elemzőcégek továbbra is nagy fantáziát látnak. Olyan részvényeket mutatunk, amik ismert márkák papírjai, amikre rendkívül optimisták az elemzők, amik olcsók, és amiknél kiemelkedően magas a felértékelődési potenciál.

A világ vezető részvénypiacai idén nagyot emelkedtek, vagyis folytatódott az elmúlt évek trendje. Mind közül kiemelkedett a dél-koreai piac, és a régiónk is, ahol a vezető régiós részvényindexek 30-40 százalékot erősödtek 2025-ben.

De a fejlett piacokon is jók a hozamok, a vezető amerikai és nyugat-európai részvényindexek is két számjegyű hozamot tudnak felmutatni idén.

Az egyedi papírokban viszont ettől merőben eltérő árfolyammozgásokat is láthatunk, több papír árfolyama meredeken csökkent idén, így mostanra izgalmas szintre esett az árfolyamuk.