Tetemes összegű többlettőkét követelnek a legnagyobb svájci banktól, kiderült a határidő is

A svájci kormány hét évet adna a UBS-nek külföldi egységei teljes feltőkésítésére, ami része a banki szabályozás átfogó reformjának. Az ügyben hivatalos konzultáció indult az érintettek között.

A svájci kormány pénteken bejelentette, hogy elképzelésük szerint a UBS tőkekövetelménye fokozatosan emelkedne a hétéves időszak alatt, összhangban a kormány júniusi tervével, amely a Credit Suisse 2023-as összeomlása és UBS általi felvásárlása után a pénzügyi stabilitás megerősítését célozza.

A Szövetségi Tanács, a Svájci Nemzeti Bank (SNB) és a Svájci Pénzpiaci Felügyeleti Hatóság (FINMA) ezt az intézkedést elengedhetetlennek tartja a 'too big to fail' célkitűzések eléréséhez és a pénzügyi stabilitás javításához

- közölte a kormány.

A UBS vezetői azonban úgy vélik, a 24 milliárd dolláros további tőketeher hátrányos helyzetbe hozza a zürichi székhelyű bankot versenytársaival szemben, és aláássa Svájc versenyképességét.

A banknak, a politikai pártoknak és más érdekelt csoportoknak január 9-ig van lehetőségük visszajelzést adni a kormánynak, amelynek jövőre kell véglegesítenie és a parlament elé terjesztenie a törvényjavaslatot.

A svájci szabályozó és a UBS között nem ma kezdődött a közélhúzás: a svájci kormány júniusban mutatta be a banki szabályok szigorítására vonatkozó, régóta várt tervét a Credit Suisse 2023-as csődjét követően. A Credit Suisse-t később állami közreműködéssel vásárolta fel a UBS.

A terv szerint a UBS-nek akár 26 milliárd dollárnyi további alaptőkét kell találnia a potenciális válságok elleni védekezéshez.

A UBS már akkor is bírálta az új tőkekövetelményeket, azzal érvelve, hogy azok nem arányosak, és hátrányba hozhatják a bankot nemzetközi versenytársaival szemben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images