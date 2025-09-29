Az ING Banknak sem fáklyás menet a kivonulás Oroszországból

A pénzintézet pénteki közleménye szerint eredetileg azt várták, hogy a tranzakció 2025 harmadik negyedévében lezárul, különböző szabályozói jóváhagyások függvényében.
Mivel a vevő nem kapta meg az összes szükséges engedélyt, jelenleg nincs reális kilátás arra, hogy a tranzakció a harmadik negyedévben lezáruljon
- közölte az ING.
A bank hozzátette: "Továbbra is dolgozunk a tranzakció befejezésén és az orosz piacról való kivonulásunkon, és a pénzügyi hatás várhatóan nem fog lényegesen eltérni a korábban jelentettektől."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Pont visszafolyt volna a küszöb alatt az orosz olaj és gáz, amikor Von der Leyen elzárja a csapot
Megindult a próbálkozás a gázmosással és az olaj átcímkézésével.
Pánik a brit légtérben: két utasszállító is vészhelyzetet jelentett
Életbe lépett a 7700-as kód.
Busás haszonnal kecsegtet, ha így használod az elektromos autód
Németországból indult a trend.
Kína titokzatos új stratégiája: egy autóipari trükkel akarják leuralni az űripart
Tömeges termelés az űrben is.
Két tűz közé került a felemelkedő nagyhatalom, de éppen ez mutatja, hogy mennyire fontos szereplő lett
Meg kell találnia az érzékeny egyensúlyt.
Berobbant a rettegett, halálos járvány: egyre nő a fertőzöttek száma
A szakértők szerint nincs meg az erőforrás a védekezésre.
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?