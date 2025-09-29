  • Megjelenítés
Az ING Banknak sem fáklyás menet a kivonulás Oroszországból
Az ING Banknak sem fáklyás menet a kivonulás Oroszországból

Portfolio
Nem a Raiffeisen és az UniCredit az egyetlen, amelynek nem sikerült kivonulni még az orosz piacról. A holland ING Bank például most közölte, hogy késik az oroszországi érdekeltségének korábban bejelentett eladása a Global Development JSC részére - írja a Reuters.

A pénzintézet pénteki közleménye szerint eredetileg azt várták, hogy a tranzakció 2025 harmadik negyedévében lezárul, különböző szabályozói jóváhagyások függvényében.

Mivel a vevő nem kapta meg az összes szükséges engedélyt, jelenleg nincs reális kilátás arra, hogy a tranzakció a harmadik negyedévben lezáruljon

- közölte az ING.

A bank hozzátette: "Továbbra is dolgozunk a tranzakció befejezésén és az orosz piacról való kivonulásunkon, és a pénzügyi hatás várhatóan nem fog lényegesen eltérni a korábban jelentettektől."

