Bankadóemelés készülődik a briteknél, de a Barclays hajthatatlan

Venkatakrishnan figyelmeztetett, hogy "a pénzügyi szektor túlzott megadóztatása nem jó, mert visszafogja a befektetéseket, a versenyt és a növekedést". Hangsúlyozta, hogy

a szektort inkább ösztönözni kellene a növekedésre, nem pedig "kiadóztatni a létezésből".

A Bank of America elemzői szerint a potenciális adóemelés akár 1,5%-kal is csökkentheti a Barclays 2026-os nyereségét. A Barclays és a szélesebb bankszektor részvényei jelentősen estek, miután augusztus végén felmerült a bankadó emelésének lehetősége.

A vezérigazgató korábban bírálta az előkerült javaslatokat, figyelmeztetve, hogy az ilyen "felszínes és téves logika" arra kényszerítené a bankot, hogy visszafogja a munkaerő-felvételt és csökkentse a brit gazdaságnak nyújtott hiteleket. "Nem lenne annyi tőkénk, amit visszaforgathatnánk a rendszerbe" - magyarázta.

A FactSet adatai szerint a bank bevételének több mint 50%-a az Egyesült Királyságból származott 2024 decemberéig. A BofA elemzői szerint a kormány 20-30 milliárd fontos költségvetési hiánnyal néz szembe, ami valószínűvé teszi az adóemeléseket,

beleértve a jelenleg 3%-os banki különadó növelését.

Az elemzők régóta beszélnek a "londoni diszkontról", miszerint a brit tőzsdén jegyzett bankok alacsonyabb értékelésen kereskednek, mint amerikai társaik. Az UBS kutatása szerint a Barclays részvényei mindössze 0,9-szeres szorzón forognak a bank 2026-ban várható saját tőkéjéhez képest.

Ez az értékelési különbség annak ellenére áll fenn, hogy a Barclays befektetési bankja sikeresen versenyez nagyobb amerikai riválisaival, sőt, egyes üzletágakban felül is múlja őket. Dollárban számítva a Barclays befektetési banki bevételei 21%-kal nőttek éves szinten, túlszárnyalva olyan versenytársakat, mint a JPMorgan, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley.

A bank jelenleg a 2024 elején indított hároméves átalakítási tervének felénél tart, amely

2026-ig akár 30 milliárd font átcsoportosítását célozza az eddig magasabb megtérülést biztosító brit tevékenységek felé.

