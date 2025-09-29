Beyond banking újdonsággal rukkolt elő a BUPA a kkv-knak

Az MBH eFin Technologies Zrt. által fejlesztett BUPA részben mesterséges intelligenciára építve fejlesztette ki az új BUPA Iránytű szolgáltatást, amely a kkv-k mindennapi banki ügyeinek kezelésére, a pénzügyi adatok átláthatóságára és a közelgő határidők nyomon követésére szolgál.
A BUPA Iránytű lényege, hogy minden banki és számlázási információ egy helyen érhető el. A bankfüggetlen működésnek köszönhetően a támogatott bankoknál vezetett bankszámla esetén lehetséges a BUPA rendszerrel való összekapcsolódás, így
egy helyen, összesítve érhetőek el a szükséges információk.
A NAV-adatkapcsolat révén a kimenő és bejövő számlák automatikusan betöltődnek, még akkor is, ha azokat nem a BUPA számlázó funkciójával, hanem más számlázóból állította ki a vállalkozó. A bevételek és kiadások pedig könnyen értelmezhető analitikában jelennek meg, így a vállalkozó bármikor pontos képet kaphat a pénzmozgásokról.
A BUPA Iránytű igazi
pénzügyi asszisztensként működik,
amely mesterséges intelligencia segítségével automatikusan rendszerezi a költségeket a beérkező számlák adatai alapján, és ez a könyvelő számára exportálható formában áll rendelkezésre. A beépített cashflow-analitika megmutatja, milyen pénzmozgások várhatók a közeljövőben, így elkerülhetőek a likviditási problémák. Az adófizetés-előrejelző funkció segítségével a vállalkozások bármikor láthatják az áfa analitikát és a VSZJA-kalkulációt, továbbá a várható TAO / KIVA, iparűzési adó összegét, valamint az AAM keret alakulását is.
A program automatikusan összepárosítja a számlákat a beérkező utalásokkal, és figyelmeztet, ha valamelyik kifizetés elmaradt. Ezeken felül az adatok elemzése alapján a vállalkozások javaslatokat is kapnak arra vonatkozóan, hogy hogyan javíthatják még tovább a vállalkozásuk pénzügyeit.
A BUPA Iránytű fejlesztése során a BUPA figyelembe vette a kkv-k körében korábban végzett felméréseinek eredményeit, amelyek rámutattak: a vállalkozások 71 százaléka szívesen használna olyan digitális funkciókat, amelyek megkönnyítik a napi feladatokat – mint például a számlázás, költésfigyelés vagy ügyfélkapcsolat-kezelés. A válaszok alapján kiemelt igény mutatkozott a pénzügyek átlátható kezelése, valamint a CRM-rendszerek és az online vállalkozásmenedzsment iránt.
A részben mesterséges intelligencia alapú BUPA Iránytű az MNB felügyelete alatt működik, és a banki adatkapcsolat az európai unió pénzforgalmi szabályozásának (PSD2) megfelelő, titkosított csatornán keresztül valósul meg. A mesterséges intelligencia (AI) funkciók kizárólag a felhasználó adatainak feldolgozására szolgálnak: nem döntenek helyette, hanem támogatják a döntéshozatalt, miközben minden folyamat átlátható és ellenőrizhető.
