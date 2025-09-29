  • Megjelenítés
Felmérés: nagyon megosztja az Otthon Start a társadalmat, főleg a jómódúak élhetnek vele
Szeptember elején az Otthon Start hitel kifejezetten a kormánypárti és a Mi Hazánk szavazók számára volt vonzó; 37% fejezte ki tetszését és 41% a nemtetszését iránta; és 5 százalék gondolta úgy, hogy valószínűleg élni fog vele – tette közzé reprezentatív felmérésének eredményét az IDEA Intézet.

Az Otthon Start fix 3 százalékos, állami támogatású hitelprogram első, konkrét banki ajánlatai szeptember elején jelentek meg. A banki ajánlatok mérlegelésének lehetősége előtt

a népesség 5 százaléka gondolta úgy, hogy valószínűleg élni fog Vele – főleg a jobb anyagi helyzetben lévő felnőttek.

Ekkorra a népesség háromnegyede hallott már valamilyen információt az Otthon Start Fix programról, amelynek megítélése megosztja a társadalmat. A véleményeket jelentős mértékben befolyásolják a pártpreferenciák: a program főleg a Fidesz-KDNP és Mi Hazánk szavazók körében volt népszerű szeptember elején, elsősorban ők fontolgatták az igénybevételét – egyebek mellett ez derült ki az IDEA Intézet szeptember elején elvégzett, országosan reprezentatív, kérdőíves felméréséből.

Hangsúlyozza az intézet, hogy az adatfelvétellel lényegében párhuzamosan jelentek meg a hitelprogrammal kapcsolatos konkrét, pontos részletek, illetve a bankok első ajánlott hitelkonstrukciói. Ezek a konkrétumok az adatelvétel idején még csak nagyon kis mértékben befolyásolhatták a lakossági véleményeket, de a későbbiekben nyilvánvalóan jelentős hatásuk lehet.

Szeptember elejére a felnőtt népesség tagjainak háromnegyede hallott már valamit az új hitelprogramról. A részletek ismeretének hiányában a társadalom érdeklődését főleg politikai/közéleti attitűdök motiválhatták, kevésbé a személyes, családi, anyagi megfontolások.

Az Otthon Start fix hitelprogram ismertsége szeptember elején jóval magasabb volt azon felnőttek körében, akik rendelkeztek valamilyen pártpreferenciával. A program ismertsége a legtöbb társadalmi csoportban magasnak mondható: szeptember elején csak 40-50 évesek, az alacsony iskolai végzettségűek, valamint a legrosszabb anyagi körülmények között élő társadalmi csoportok mutatkoztak ebből a szempontból az átlagosnál lényegesen tájékozatlanabbnak.

A program elindításának ötlete szeptember elején nagyon élesen megosztotta a társadalmat:

nem sokkal voltak kevesebben azok, akik többé-kevésbé egyetértettek vele (37%), mint azok, akik határozottan, vagy kevésbé határozottan, de inkább elutasították azt (41%).

A véleményeket jelentős mértékben meghatározták a pártpreferenciák: a kormánypárti szavazók túlnyomó többsége (88%), valamint sok Mi Hazánk szimpatizáns (57%) egyetértett vele, az ellenzéki pártok szavazói, valamit a programról ismeretekkel rendelkező ún. bizonytalan szavazók döntő többsége viszont nem tartotta jó ötletnek. A program támogatottsága a nagyobb városokban élők és a legalább középfokú végzettségűek körében magasabb az átlagnál, valamint azok között, akik úgy érzik, lényegében egyáltalán nincsenek anyagi gondjaik.

Szeptember elején, jórészt még a konkrét hitelfeltételek ismeretének hiányában, a felnőtt népesség 5 százaléka tartotta valószínűnek, hogy ő maga, párjával, családjával élni fog a lehetőséggel és igényelni fogja az Otthon Start fix kamatozású hitelkonstrukciók valamelyikét. A vélemények kialakításának pártpreferencia szerinti meghatározottságát mutatja, hogy ebben az esetben is elsősorban kormánypárti, vagy Mi Hazánk szavazókról van szó.

Mindenesetre, ha a szeptember elején hitelfelvételben gondolkodók idővel végül valóban kérelmezőkké válnának, akkor akár mintegy 400 ezer, illetve, ha az igénybenyújtókat mindenekelőtt párkapcsolatban élőként feltételezzük, akkor összesen nagyjából 200 ezer új hiteligénylés is érkezhet a közeljövőben a program konstrukcióit kínáló bankokhoz.

A válaszok alapján az mondható, hogy

az igénylést főleg a 30 év alatti és a 60 év feletti korosztályok tagjai fontolgatják, és elsősorban azok, akiknek nincsenek anyagi gondjaik.

Összességében a felnőtt népesség negyedéről mondható el, hogy ismer a környezetében olyan embereket, akik tervezik a hitelkonstrukció igénybevételét – ez is sokkal jellemzőbb a hazai felnőtt népesség azon tagjaira, akik úgy érzik, jelenleg anyagi jellegű problémák nélkül élhetik az életüket.

