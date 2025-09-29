  • Megjelenítés
Összefogtak a nagybankok, hogy globálisan is bevezessék az azonnali fizetést
A SWIFT több mint 30 globális bankkal közösen fejlesztésbe kezdett a határokon átnyúló fizetések azonnali lebonyolítása és a különböző digitális pénzformák kezelése érdekében - írja a Reuters.
A globális pénzügyi üzenetküldő hálózat, a SWIFT hétfőn jelentette be, hogy egy blockchain-alapú

"megosztott digitális főkönyvön" dolgoznak,

amelyet kulcsfontosságúnak tartanak a nemzetközi banki tranzakciók modernizálásához. Bár a pontos ütemterv még nincs meghatározva, a fejlesztés első fázisa a valós idejű, napi 24 órában működő határokon átnyúló fizetések megvalósítására összpontosít, ami a jelenlegi, akár napokig tartó folyamatot olcsóbbá és gyorsabbá teheti.

A belgiumi székhelyű SWIFT a közelmúltbeli kísérleti projektekre építve tervezi rendszereinek "interoperábilissá" tételét az olyan új megoldásokkal, mint

  • a stablecoinok,
  • a tokenizált bankbetétek és
  • a központi banki digitális valuták (CBDC-k),

amelyeket többek között Kína és az Európai Központi Bank fejleszt.

A SWIFT fő előnye, hogy meglévő hálózata már több mint 200 országban használható, és több mint 11 000 bankot köt össze, amelyek naponta dollármilliárdokat küldenek rajta keresztül. A blockchain-funkcionalitás hozzáadásával a SWIFT célja, hogy fejlődjön, miközben továbbra is biztosítja a hagyományos bankok által igényelt megfelelőségi és ellenállóképességi funkciókat.

A megosztott digitális főkönyv egy biztonságos, valós idejű tranzakciós napló a bankok között, amely "rögzítené, sorrendbe állítaná és validálná a tranzakciókat, valamint okosszerződéseken keresztül érvényesítené a szabályokat".

A főkönyv tervezésében és kiépítésében részt vevő több mint 30 globális pénzintézet között olyan nagybankok szerepelnek, mint a

JP Morgan, a HSBC, a Deutsche Bank, a MUFG, a BNP Paribas, a Santander és az OCBC,

valamint számos közel-keleti és afrikai bank.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

