  • Megjelenítés
FONTOS Óriási revíziót hajtott végre a KSH, miután megkérdőjeleződtek a magyar szegénységi adatok
Valós idejű blokklánc-alapú bankközi fizetést hajtottak végre
Bank

Valós idejű blokklánc-alapú bankközi fizetést hajtottak végre

Portfolio
A Deutsche Bank és a DBS Bank sikeresen végrehajtotta az első valós idejű, blokklánc-alapú bankközi fizetést a Partior platformján, ami jelentős előrelépést jelent a pénzügyi infrastruktúrák modernizálásában - írta a Finextra. Hasonló témákról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

A tranzakcióban a Deutsche Bank elszámoló bankként működött, míg a délkelet-ázsiai régió legnagyobb bankja, a DBS volt a kedvezményezett. A Partior, amely mögött banki támogatás áll, egy főkönyv-alapú bankközi rendszert működtet valós idejű elszámolásra és kiegyenlítésre.

A Deutsche Bank tavaly év végén 20 millió dollárt fektetett a fintech cégbe, majd májusban megállapodást kötött a valós idejű, biztonságos és skálázható elszámolás megvalósítására. A Deutsche Bank és a DBS – amely a Partior egyik alapító részvényese – együttműködött annak érdekében, hogy a blokklánc-hálózat együttműködhessen a hagyományos pénzügyi infrastruktúrával.

Ciaran Byrne, a Deutsche Bank intézményi készpénzkezelési termékmenedzsment vezetője elmondta:

Olyan jövőt képzelünk el, ahol több rendszert használunk párhuzamosan – legyen szó Swift-ről, stablecoinokról vagy blokklánc-alapú megoldásokról –, ahol az intelligens útválasztás maximális értéket teremt a feldolgozási hatékonyság, a költségek és az ügyféltapasztalat szempontjából.

Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Elárulta az EKB, mikor jön a digitális euró

Megállapodás született az EU-ban a digitális euró bevezetéséről

Forradalmi újítás Svájcban: blokklánccal hajtottak végre bankok közötti átutalást

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fatér Gyula
Bank
Fordulatra vár a magyar lízingpiac, új igények alakítják át az autófinanszírozást
Pénzcentrum
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility