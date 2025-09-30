A Fitch felminősítette a CIB Bankot

A nemzetközi hitelminősítő Londonban bejelentette, hogy a magyar pénzintézet hosszútávú kibocsátói besorolását az eddigi "BBB"-ről egy fokozattal "BBB plusz"-ra javította.
Az új minősítés kilátása stabil.
A Fitch ugyancsak egy fokozattal, az eddigi "bbb"-ről "bbb plusz"-ra emelte a CIB várható részvényesi támogatásának megítélését jelző mutatót (Shareholder Support Rating, SSR).
A Fitch Ratings a CIB osztályzatainak keddi javításához fűzött indoklásában közölte: a lépés közvetlen előzménye az olasz anyavállalat, az Intesa Sanpaolo felminősítése.
A hitelminősítő a múlt héten javította az Intesa hosszú távú kibocsátói besorolását az addigi "BBB"-ről két fokozattal "A mínusz"-ra, miután "BBB"-ről "BBB plusz"-ra javította Olaszország szuverén adósságkötelezettségeinek minősítését.
A Fitch a CIB keddi felminősítéséről szóló tájékoztatásában kiemelte, hogy a magyar bank új, javított besorolása egy fokozattal elmarad az Intesa felminősített osztályzatától, és ezt a magyar bankrendszerben érvényesülő országkockázati tényezők indokolják.
A CIB új besorolásának stabil kilátása viszont azt tükrözi, hogy az ugyancsak "BBB" szintű, befektetési ajánlású magyar szuverén osztályzat kilátása is stabil - áll a Fitch keddi londoni elemzésében.
A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy a CIB Bank kibocsátói osztályzatainak meghatározó eleme az SSR-minősítés, mivel ez a besorolás tükrözi, hogy a Fitch megítélése szerint magas a valószínűsége a CIB megsegítésének az Intesa részéről szükség esetén.
A CIB Bank SSR-besorolása mindemellett tükrözi azt is, hogy a Fitch Ratings megítélése szerint az Intesa számára rendkívül magas megítélésbeli kockázatot jelentene magyar leánybankjának esetleges csődje - fogalmaz keddi elemzésében a hitelminősítő.
A Fitch szerint az is alátámasztja az Intesa részéről várható támogatás magas valószínűségét, hogy az olasz bankcsoport számára stratégiai jelentőségű a közép- és kelet-európai piac, amely az Intesa számára lehetőséget nyújt üzleti tevékenységének diverzifikálására.
A hitelminősítő kiemeli a CIB és olasz anyavállalata szoros működési integrációját is.
Az Intesa eddig is nyújtott finanszírozást és tőketámogatást a CIB Banknak, amikor erre szükség volt, és ha bármilyen további támogatási igény merülne fel, az nem érintené érdemben az olasz bank kapacitását arra, hogy ezt a segítséget megadja, tekintettel a CIB Bank kis méretére - fogalmaz a magyar bank keddi felminősítéséhez fűzött londoni elemzésében a Fitch Ratings.
Címlapkép forrása: Portfolio
Közel 50 év működés után ma véglegesen leállítanak egy atomreaktort Belgiumban
Ez már a negyedik az országban.
Országos sztrájk lép életbe: minden induló járatot törölnek egy nyugat európai repülőtéren
Egy napig tart a leállás.
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: változékony napok állnak előttünk
Anticiklon alakítja a régió időjárását.
Trump szerint ma valószínűleg leáll az amerikai kormányzat, keményen megfenyegette a demokratákat
Visszafordíthatatlan lépésekről beszélt az elnök.
A Pfizer megegyezett Donald Trumppal, jön az árcsökkentés
Ugrik az árfolyam.
Lemondott a Spotify vezérigazgatója
Nagyot esett az árfolyam.
Rekordösszeget tervez elkölteni Oroszország a titkosszolgálatok működtetésére
Jelentősen nő a hírszerzésre fordított kiadás.
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.