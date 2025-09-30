  • Megjelenítés
A Fitch felminősítette a CIB Bankot
A Fitch felminősítette a CIB Bankot

MTI
Felminősítette a CIB Bank Zrt. osztályzatait kedden a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő Londonban bejelentette, hogy a magyar pénzintézet hosszútávú kibocsátói besorolását az eddigi "BBB"-ről egy fokozattal "BBB plusz"-ra javította.

Az új minősítés kilátása stabil.

A Fitch ugyancsak egy fokozattal, az eddigi "bbb"-ről "bbb plusz"-ra emelte a CIB várható részvényesi támogatásának megítélését jelző mutatót (Shareholder Support Rating, SSR).

A Fitch Ratings a CIB osztályzatainak keddi javításához fűzött indoklásában közölte: a lépés közvetlen előzménye az olasz anyavállalat, az Intesa Sanpaolo felminősítése.

A hitelminősítő a múlt héten javította az Intesa hosszú távú kibocsátói besorolását az addigi "BBB"-ről két fokozattal "A mínusz"-ra, miután "BBB"-ről "BBB plusz"-ra javította Olaszország szuverén adósságkötelezettségeinek minősítését.

A Fitch a CIB keddi felminősítéséről szóló tájékoztatásában kiemelte, hogy a magyar bank új, javított besorolása egy fokozattal elmarad az Intesa felminősített osztályzatától, és ezt a magyar bankrendszerben érvényesülő országkockázati tényezők indokolják.

A CIB új besorolásának stabil kilátása viszont azt tükrözi, hogy az ugyancsak "BBB" szintű, befektetési ajánlású magyar szuverén osztályzat kilátása is stabil - áll a Fitch keddi londoni elemzésében.

A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy a CIB Bank kibocsátói osztályzatainak meghatározó eleme az SSR-minősítés, mivel ez a besorolás tükrözi, hogy a Fitch megítélése szerint magas a valószínűsége a CIB megsegítésének az Intesa részéről szükség esetén.

A CIB Bank SSR-besorolása mindemellett tükrözi azt is, hogy a Fitch Ratings megítélése szerint az Intesa számára rendkívül magas megítélésbeli kockázatot jelentene magyar leánybankjának esetleges csődje - fogalmaz keddi elemzésében a hitelminősítő.

A Fitch szerint az is alátámasztja az Intesa részéről várható támogatás magas valószínűségét, hogy az olasz bankcsoport számára stratégiai jelentőségű a közép- és kelet-európai piac, amely az Intesa számára lehetőséget nyújt üzleti tevékenységének diverzifikálására.

A hitelminősítő kiemeli a CIB és olasz anyavállalata szoros működési integrációját is.

Az Intesa eddig is nyújtott finanszírozást és tőketámogatást a CIB Banknak, amikor erre szükség volt, és ha bármilyen további támogatási igény merülne fel, az nem érintené érdemben az olasz bank kapacitását arra, hogy ezt a segítséget megadja, tekintettel a CIB Bank kis méretére - fogalmaz a magyar bank keddi felminősítéséhez fűzött londoni elemzésében a Fitch Ratings.

