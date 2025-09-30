  • Megjelenítés
Döntött a kormány: bankadó-emelés jöhet Lengyelországban
A lengyel kormány jóváhagyta a bankok társasági adójának emelését, amellyel két év alatt 11,3 milliárd zlotyi (3,1 milliárd dollár) többletbevételt tervez elérni a költségvetés megerősítése érdekében - írta meg a Reuters.
A pénzügyminisztérium által előterjesztett adóemelés célja

a költségvetés stabilizálása az Ukrajna orosz inváziója miatt megnövekedett védelmi kiadások közepette.

Donald Tusk miniszterelnök kedden kijelentette:

Jobb a bankokat adóztatni, mint a háztartásokat, különösen mivel a bankok nagyon jó pénzügyi helyzetben vannak.

Az augusztusi bejelentés óta a WIG-Bank index 15%-ot zuhant, annak ellenére, hogy az ágazat összesített nyeresége rekordszintre, 33,3 milliárd zlotyira emelkedett 2025 első nyolc hónapjában.

A most jóváhagyott törvényjavaslat

a bankszektor társasági adókulcsát a jelenlegi 19%-ról 30%-ra emelné.

A tervezetet még a parlamentnek is jóvá kell hagynia, majd Karol Nawrocki elnöknek kell aláírnia, aki korábban többször kijelentette, hogy nem támogat adóemeléseket.

Az adóemelési terv kritikus véleményeket kapott az ország pénzügyi felügyeletétől és a központi banktól is, amelyek szerint a lépés csökkentheti a hitelezési kapacitást, negatív hatással lehet a tőkepufferekre és növelheti a banki szolgáltatások költségeit.

A kormány, amely nemrég felfelé módosította az idei költségvetési hiányt a GDP 6,9%-ára, és 2026-ra 6,5%-os hiánycélt tűzött ki, kedden azt is bejelentette, hogy az államadósság 2028-ban átlépi azt a küszöbértéket, amely megszorító intézkedéseket von maga után.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

