Rég nem látott lufi miatt rettegnek a piacok - De mutatunk egy olcsó részvényt, ami sokkal többet érhet az elemzők szerint

Jónéhány napja nyomasztják a tőzsdéket a mesterségesintelligencia-lufival kapcsolatos aggodalmak, még egy jól sikerült Nvidia-gyorsjelentés sem tudta túl sokáig megnyugtatni a befektetőket. Megnéztük, hogy néz ki most a legnagyobb, a mesterséges intelligenciára legtöbbet költő technológiai óriásvállalatok árazása és mit gondolnak az elemzők a részvényekről. Egy papír van a bigtech cégek között, amely kifejezetten olcsónak tűnik jelenleg mind a historikus árazáshoz, mind a piac teljes egészéhez viszonyítva, ráadásul az elemzők is szeretik a célárak és az ajánlások alapján.

Szépen csendben új sztárja lett a Csodálatos Hetesnek

Az elmúlt napok korrekciója ellenére, amit a mesterségesintelligencia-lufival kapcsolatos félelmek váltottak ki, a Csodálatos Hetes részvények között akadnak erős idei teljesítmények, az Alphabet például több mint 50 százalékot emelkedett. A részvények körüli hangulatot a napokban fűtötte, hogy Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway nagyobb részvénypakettet vásárolt annak ellenére, hogy a neves befektető híresen távol tartja magát a technológia szektortól. A vállalat ráadásul a héten mutatta be legújabb mesterségesintelligencia-modelljét, a Gemini 3-at, ami pozitív fogadtatásra talált az elemzők és a befektetők körében.

Az Nvidia közel 40 százalékot erősödött idén és a vállalat pont a napokban cáfolt rá a lufi miatt aggódó hangokra negyedéves gyorsjelentésével, amelyben rekordbevételről és erős profitmarzsról számolt be, ráadásul optimista előrejelzést adott a menedzsment.

A Microsoftnál a felhősztori biztosította az árfolyam 15 százalékos emelkedését idén, míg az Apple alulteljesítő volt a vámokkal kapcsolatos aggodalmak és a várakozásoktól elmaradó iPhone-eladások közepette.