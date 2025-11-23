Rég nem látott lufi miatt rettegnek a piacok - De mutatunk egy olcsó részvényt, ami sokkal többet érhet az elemzők szerint

Szépen csendben új sztárja lett a Csodálatos Hetesnek
Az elmúlt napok korrekciója ellenére, amit a mesterségesintelligencia-lufival kapcsolatos félelmek váltottak ki, a Csodálatos Hetes részvények között akadnak erős idei teljesítmények, az Alphabet például több mint 50 százalékot emelkedett. A részvények körüli hangulatot a napokban fűtötte, hogy Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway nagyobb részvénypakettet vásárolt annak ellenére, hogy a neves befektető híresen távol tartja magát a technológia szektortól. A vállalat ráadásul a héten mutatta be legújabb mesterségesintelligencia-modelljét, a Gemini 3-at, ami pozitív fogadtatásra talált az elemzők és a befektetők körében.
Az Nvidia közel 40 százalékot erősödött idén és a vállalat pont a napokban cáfolt rá a lufi miatt aggódó hangokra negyedéves gyorsjelentésével, amelyben rekordbevételről és erős profitmarzsról számolt be, ráadásul optimista előrejelzést adott a menedzsment.
A Microsoftnál a felhősztori biztosította az árfolyam 15 százalékos emelkedését idén, míg az Apple alulteljesítő volt a vámokkal kapcsolatos aggodalmak és a várakozásoktól elmaradó iPhone-eladások közepette.
