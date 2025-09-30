Figyelmeztetés érkezett: a 2008-as válság nagy hibája fenyeget?

Az Európai Központi Bank felügyelője, Pedro Machado szerint az Európai Bizottság túl messzire megy a bankok értékpapírosítási szabályainak enyhítésében, különösen a komplexebb és potenciálisan kockázatosabb tranzakciók esetében.

Machado kedden egy pénzügyi rendezvényen figyelmeztetett, hogy az értékpapírosítás, amelynek során a bankok vállalati vagy lakossági hiteleket csomagolnak be és értékesítenek befektetőknek értékpapírok formájában,

komoly kockázatokat rejt a pénzügyi stabilitásra nézve.

Ezek a gyakorlatok központi szerepet játszottak a 2007-2008-as globális pénzügyi válságban, amelyből Európa még mindig nem tért teljesen magához.

Az Európai Bizottság júniusban javaslatot tett az értékpapírosítást szabályozó előírások egyszerűsítésére, hogy ezzel tőkét szabadítson fel a hitelezéshez és segítse Európa pénzügyi versenyképességét az Egyesült Államokkal szemben.

Az EKB felügyeleti testületének tagja szerint azonban nincs "belső kapcsolat az értékpapírosítás és a további hitelezés között". Bár az európai értékpapírosítási piac kisebb, mint az amerikai, ez nem tükrözi a szintetikus értékpapírosítások gyors növekedését az EU-ban.

A szintetikus értékpapírosítás lényegében egy hitelportfólió különböző részeire eladott garancia díj ellenében. Mivel az értékpapírosított hitelek a bank mérlegében maradnak, ezek a tranzakciók nem biztosítanak friss finanszírozást.

A Bizottság javasolt változtatásai között szerepel, hogy a befektetőknek többé nem kellene külön ellenőrizniük, hogy az értékpapírt kibocsátó bank teljesítette-e az összes szükséges követelményt. Az átvilágítás arányosabb lenne a kockázat szintjével.

Emellett kevesebb papírmunkára, kevesebb közzéteendő részletre és könnyebb átláthatósági rendszerre lenne szükség a magánügyletekhez a közintézményekkel folytatott tranzakciókhoz képest.

Machado óva intett a "komplex értékpapírosítások és átláthatatlan struktúrák" ösztönzésétől, és hangsúlyozta, hogy az új szabályoknak az "egyszerűbb, szabványosabb és ellenállóbb tranzakciókat" kellene támogatniuk.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images