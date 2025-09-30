  • Megjelenítés
Hatalmas kamuzáson kapták a menő vállalkozót, aki nemrég még a címlapokon pózolt
Bank

Hatalmas kamuzáson kapták a menő vállalkozót, aki nemrég még a címlapokon pózolt

Portfolio
A 33 éves Javice-t márciusban találták bűnösnek négy rendbeli csalás és összeesküvés vádjában, miután kiderült, hogy hamis ügyféllistát készített Frank nevű felsőoktatási pénzügyi támogatásokkal foglalkozó startupjához, azt a látszatot keltve, hogy a vállalkozásnak sokkal több felhasználója van, mint valójában.

Alvin Hellerstein bíró hétfőn

85 hónapos börtönbüntetést szabott ki, hangsúlyozva, hogy a fehérgalléros bűncselekmények esetében különösen fontos az elrettentő hatás.

A bűncselekmény jelentős megtévesztést igényelt. A piacon az őszinteség alapkövetelmény

- mondta a bíró a manhattani szövetségi bíróságon tartott meghallgatáson.

Javice ügyvédei 18 hónapos büntetést kértek, míg az ügyészség 12 évet javasolt. Az ítélet egy egykor ígéretes pénzügyi karriert tört derékba - Javice 2019-ben még a Forbes magazin "30 Under 30" listáján szerepelt.

A könnyek között elhangzott vallomásában Javice bocsánatot kért a JPMorgan részvényeseitől, családjától, valamint a Frank alkalmazottaitól, befektetőitől és ügyfeleitől. "28 évesen olyasmit tettem, ami ellentétes a neveltetésemmel. Nincs olyan nap, hogy ne éreznék mély megbánást" - mondta a meghallgatáson. Javice korábban ártatlannak vallotta magát, és várhatóan fellebbezni fog az ítélet ellen.

Javice 2017-ben alapította a Frankot, amely a felsőoktatási pénzügyi támogatások egyszerűsítéséért kapott elismerést. A JPMorgan 2021 szeptemberében vásárolta meg a céget, de hamar kiderült, hogy nem tudja elérni a Javice által állított ügyfélbázist, és arra a következtetésre jutott, hogy a vállalkozó meghamisította az ügyféllistát.

Az ügyészek szerint Javice azt állította, hogy 4,25 millió ügyfele van, miközben a valós szám közelebb volt a 300 000-hez. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója később "hatalmas hibának" nevezte a Frank megvásárlását.

Javice társvádlottját, Olivier Amart, aki a Frank növekedési igazgatója volt, ugyanazokban a vádpontokban találták bűnösnek. Az ő ítélethirdetésére október 20-án kerül sor.

