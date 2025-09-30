Megcsillant a remény a legnagyobb svájci bank előtt, bizakodhatnak a részvényesek

A svájci kormány és az UBS a háttérben hajlandóságot mutat a kompromisszumra a tőkekövetelményekkel kapcsolatban, ez lehetővé tenné, hogy a svájci parlament kevésbé szigorú, a kormány és a bank számára is elfogadható szabályozást fogadjon el - írja a Reuters.

Az UBS erősen bírálta a kormány júniusban bejelentett javaslatát, amely a Credit Suisse 2023-as összeomlása után a svájci bankok biztonságosabbá tételét célozta, mivel

ez 24 milliárd dollár többlettőke tartását írná elő a bank számára.

A bank szerint ez versenyhátrányt jelentene a globális riválisokkal szemben, ezért különböző stratégiákat fontolgat, beleértve a székhelyének külföldre költöztetését is.

Egy, a kormány álláspontját ismerő forrás szerint Bern hajlandó lenne elfogadni olyan szabályokat, amelyek

a többlettőketerhet körülbelül 15 milliárd dollárra csökkentenék.

A Schweiz am Wochenende című lap a hétvégén arról számolt be, hogy a centrista és jobbközép pártok olyan kompromisszumon dolgoznak, amely 10-15 milliárd dolláros többlettőke-teher felé mutat. Ezt az összeget az UBS már elviselhetőnek tartaná a bank gondolkodását ismerő két másik forrás szerint.

A folyamat azonban még hosszú, és semmi sem dőlt el. A jogszabálytervezet csak jövőre kerül a parlament elé, amely végül dönt a szabályokról. A pénzügyminisztérium közlése szerint a kormány kitart javaslatai mellett, és nem jelezte, hogy csökkentené a többlettőke-terhet 15 milliárd dollárra.

Az UBS továbbra is ellenzi a tőkekövetelmények túlzott növelését, és "célzott, arányos és nemzetközileg összehangolt" szabályozási változtatásokat részesít előnyben. "Optimisták vagyunk, hogy észszerű eredményt lehet elérni" – tette hozzá a bank.

A vita középpontjában az UBS külföldi leányvállalatainak tőkésítése áll. A kormány azt szeretné, ha a bank a jelenlegi 60% helyett 100%-ban tőkésítené ezeket, de a parlament végül középen állapodhat meg 80%-os követelménnyel, ami a kormány számára is elfogadható lehet.

Egy ilyen csökkentés a szükséges többlettőkét közel 15 milliárd dollárra mérsékelné. A teher enyhítésének másik módja lenne, ha az UBS a javasolt elsődleges alapvető tőke (CET1) helyett részben kiegészítő alapvető tőkével (AT1) fedezhetné a követelményt. Június végén körülbelül 19 milliárd dollár AT1 adóssággal rendelkezett, ennek beszámítása a bank számára elviselhető szintre csökkenthetné a teljes többletterhet.

Az UBS befektetői nyomás alatt áll, hogy elfogadható megoldást találjon. Részvényei, bár az elmúlt hónapokban erősödtek, teljesítményükben továbbra is elmaradnak a versenytársaktól. Az egyik legnagyobb részvényes, a Cevian aktivista befektető szerint a javasolt szabályok még felhígított formában is versenyképtelenné tennék az UBS-t, és a bank külföldre költözését tennék szükségessé.

