Megcsillant a remény a legnagyobb svájci bank előtt, bizakodhatnak a részvényesek

Az UBS erősen bírálta a kormány júniusban bejelentett javaslatát, amely a Credit Suisse 2023-as összeomlása után a svájci bankok biztonságosabbá tételét célozta, mivel
ez 24 milliárd dollár többlettőke tartását írná elő a bank számára.
A bank szerint ez versenyhátrányt jelentene a globális riválisokkal szemben, ezért különböző stratégiákat fontolgat, beleértve a székhelyének külföldre költöztetését is.
Egy, a kormány álláspontját ismerő forrás szerint Bern hajlandó lenne elfogadni olyan szabályokat, amelyek
a többlettőketerhet körülbelül 15 milliárd dollárra csökkentenék.
A Schweiz am Wochenende című lap a hétvégén arról számolt be, hogy a centrista és jobbközép pártok olyan kompromisszumon dolgoznak, amely 10-15 milliárd dolláros többlettőke-teher felé mutat. Ezt az összeget az UBS már elviselhetőnek tartaná a bank gondolkodását ismerő két másik forrás szerint.
A folyamat azonban még hosszú, és semmi sem dőlt el. A jogszabálytervezet csak jövőre kerül a parlament elé, amely végül dönt a szabályokról. A pénzügyminisztérium közlése szerint a kormány kitart javaslatai mellett, és nem jelezte, hogy csökkentené a többlettőke-terhet 15 milliárd dollárra.
Az UBS továbbra is ellenzi a tőkekövetelmények túlzott növelését, és "célzott, arányos és nemzetközileg összehangolt" szabályozási változtatásokat részesít előnyben. "Optimisták vagyunk, hogy észszerű eredményt lehet elérni" – tette hozzá a bank.
A vita középpontjában az UBS külföldi leányvállalatainak tőkésítése áll. A kormány azt szeretné, ha a bank a jelenlegi 60% helyett 100%-ban tőkésítené ezeket, de a parlament végül középen állapodhat meg 80%-os követelménnyel, ami a kormány számára is elfogadható lehet.
Egy ilyen csökkentés a szükséges többlettőkét közel 15 milliárd dollárra mérsékelné. A teher enyhítésének másik módja lenne, ha az UBS a javasolt elsődleges alapvető tőke (CET1) helyett részben kiegészítő alapvető tőkével (AT1) fedezhetné a követelményt. Június végén körülbelül 19 milliárd dollár AT1 adóssággal rendelkezett, ennek beszámítása a bank számára elviselhető szintre csökkenthetné a teljes többletterhet.
Az UBS befektetői nyomás alatt áll, hogy elfogadható megoldást találjon. Részvényei, bár az elmúlt hónapokban erősödtek, teljesítményükben továbbra is elmaradnak a versenytársaktól. Az egyik legnagyobb részvényes, a Cevian aktivista befektető szerint a javasolt szabályok még felhígított formában is versenyképtelenné tennék az UBS-t, és a bank külföldre költözését tennék szükségessé.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Amerika döntése elhozhatja a fordulatot: Moszkvában is megijedtek a fejleményektől
Ezzel komoly veszélyben lehet az orosz hátország.
Szárnyra keltek a Generalival kapcsolatos pletykák, cáfolnak a CIB anyabankjánál
Továbbra is kimaradnának a "vadnyugatból".
Rekordméretű osztalékot ígértek a bankrészvényeseknek, ha elfogadják az ellenséges felvásárlási ajánlatot
Újabb fegyvert vetett be a siker érdekében a BBVA.
Hódít az új tőkeprogram: így kaphatnak újra lendületet a hazai vállalatok
A Demján Sándor Tőkeprogram más fejlesztések önerejének biztosítására is felhasználható.
Nehéz gazdasági körülmények között navigál a Gloster
Közzétette első féléves számait a cég.
Kiderült: távozhat Trump egyik legfontosabb embere, ez komoly változást hoz Ukrajnában is
Az időpontról is tudni.
Bod Péter Ákos: Magyarországon népbetegség a fiskális alkoholizmus?
A Corvinus professzorának cikke.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.