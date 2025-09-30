  • Megjelenítés
Otthon Start: diszkriminálják a bankok a bejegyzett élettársként élőket
Bank

Otthon Start: diszkriminálják a bankok a bejegyzett élettársként élőket

Portfolio
A bankok diszkriminatív gyakorlatot folytatnak a bejegyzett élettársakkal szemben az Otthon Start hitel ügyintézése során, mivel nem biztosítják számukra a házastársakkal azonos jogokat, annak ellenére, hogy ezt törvény írja elő. A Háttér Társaság közérdekű bejelentést tett a jogsértő gyakorlat megszüntetése érdekében - írja honlapján a szervezet.
Az elmúlt hetekben több bejelentés érkezett a Háttér Társaság jogsegélyszolgálatához, miszerint a pénzintézetek nem kezelik egyenlően a bejegyzett élettársakat és a házastársakat az Otthon Start hitel igénylési folyamatában. Az érintettek beszámolói szerint

a bankok tájékoztatása alapján a bejegyzett élettársak például nem vonhatók be adóstársként a hitelügyletbe.

A 2009. július 1-jén hatályba lépett, bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény (Béktv.) egyértelműen rendelkezik arról, hogy

a bejegyzett élettársakat a házastársakkal azonos jogok illetik meg.

A jogszabály 3. paragrafusa kimondja, hogy a házastársakra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársakra is alkalmazni kell, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. Bár a jogszabály néhány kivételt tesz, például a gyermekvállalás területén, ezek egyike sem érinti az Otthon Start program keretében igényelhető hiteleket.

Az a tény, hogy az Otthon Start lakáshitelről szóló 227/2025. (VII. 31.) kormányrendelet nem említi külön a bejegyzett élettársakat, nem értelmezhető úgy, hogy ők ne esnének a házastársakkal azonos elbírálás alá. A Béktv. rendelkezéseit sem kormányrendelet, sem banki jogértelmezés nem írhatja felül.

Nem ez az első eset, hogy egyes intézmények figyelmen kívül hagyják a Béktv. utalószabályát. A Háttér Társaság korábbi bejelentése nyomán a Magyar Államkincstár már kiegészítette a GYED-ről szóló tájékoztatóit és űrlapjait, valamint a csalad.hu honlapon is feltüntették a családi pótlékra jogosultak között a bejegyzett élettársakat. Ugyanakkor egyes kormányhivatalok továbbra sem ismerik el a bejegyzett élettársak jogosultságát, annak ellenére, hogy bírósági ítélet mondja ki jogosultságukat a családi pótlékra.

A diszkriminatív gyakorlat megszüntetése érdekében a Háttér Társaság megkereste a Magyar Bankszövetséget, valamint közérdekű bejelentést tett az Otthon Start Programirodánál.

A Háttér Társaság hátrányos megkülönböztetéssel szembeni érdekérvényesítési tevékenységét az Európai Unió "Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" (CERV) programjából finanszírozott, az ÖKOTÁRS Alapítvány és partnerei által lebonyolított Közös értékeink program támogatásával végzi.

