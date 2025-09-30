Otthon Start: diszkriminálják a bankok a bejegyzett élettársként élőket

Otthonteremtés 2025-2026-ban Első kézből, szakértők segítségével, akár személyre szabott válaszok! Minden az új Otthon Start Programról!

Az elmúlt hetekben több bejelentés érkezett a Háttér Társaság jogsegélyszolgálatához, miszerint a pénzintézetek nem kezelik egyenlően a bejegyzett élettársakat és a házastársakat az Otthon Start hitel igénylési folyamatában. Az érintettek beszámolói szerint

a bankok tájékoztatása alapján a bejegyzett élettársak például nem vonhatók be adóstársként a hitelügyletbe.

A 2009. július 1-jén hatályba lépett, bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény (Béktv.) egyértelműen rendelkezik arról, hogy

a bejegyzett élettársakat a házastársakkal azonos jogok illetik meg.

A jogszabály 3. paragrafusa kimondja, hogy a házastársakra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársakra is alkalmazni kell, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. Bár a jogszabály néhány kivételt tesz, például a gyermekvállalás területén, ezek egyike sem érinti az Otthon Start program keretében igényelhető hiteleket.

Az a tény, hogy az Otthon Start lakáshitelről szóló 227/2025. (VII. 31.) kormányrendelet nem említi külön a bejegyzett élettársakat, nem értelmezhető úgy, hogy ők ne esnének a házastársakkal azonos elbírálás alá. A Béktv. rendelkezéseit sem kormányrendelet, sem banki jogértelmezés nem írhatja felül.

Nem ez az első eset, hogy egyes intézmények figyelmen kívül hagyják a Béktv. utalószabályát. A Háttér Társaság korábbi bejelentése nyomán a Magyar Államkincstár már kiegészítette a GYED-ről szóló tájékoztatóit és űrlapjait, valamint a csalad.hu honlapon is feltüntették a családi pótlékra jogosultak között a bejegyzett élettársakat. Ugyanakkor egyes kormányhivatalok továbbra sem ismerik el a bejegyzett élettársak jogosultságát, annak ellenére, hogy bírósági ítélet mondja ki jogosultságukat a családi pótlékra.

A diszkriminatív gyakorlat megszüntetése érdekében a Háttér Társaság megkereste a Magyar Bankszövetséget, valamint közérdekű bejelentést tett az Otthon Start Programirodánál.

A Háttér Társaság hátrányos megkülönböztetéssel szembeni érdekérvényesítési tevékenységét az Európai Unió "Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" (CERV) programjából finanszírozott, az ÖKOTÁRS Alapítvány és partnerei által lebonyolított Közös értékeink program támogatásával végzi.

Címlapkép forrása: Shutterstock

