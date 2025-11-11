  • Megjelenítés
Kényszerpályán a kormány, így próbálják menteni a helyzetet
Kényszerpályán a kormány, így próbálják menteni a helyzetet

Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében Nagy Márton friss bejelentését elemeztük, miszerint a költségvetés stabilizálása érdekében emelni kell a hiánycélt, és a bankok extraprofitadó terheit. A témában Csiki Gergely, a Portfolio makroelemzője, lapigazgatója volt a vendégünk. Az adás második részében az Otthon Start hitel bevezetése óta eltelt bő két hónapot elemeztük a legaktuálisabb statisztikák alapján, beleértve az adásvételek, hitelfolyósítások, újlakásépítések és albérletárak adatait. A témában Palkó István, a Portfolio pénzügy rovatának vezető elemzője volt a vendégünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Költségvetés – (01:23)
  • Otthon Start – (16:14)

Címlapkép forrása: Portfolio

