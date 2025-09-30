Rekordméretű osztalékot ígértek a bankrészvényeseknek, ha elfogadják az ellenséges felvásárlási ajánlatot

A spanyol BBVA bank bejelentette, hogy részvényesei és a versenytárs Sabadell azon tulajdonosai, akik elfogadják a hitelintézet ellenséges felvásárlási ajánlatát, rekordösszegű osztalékban részesülnek a bank 2025-ös eredményéből - írja a Reuters.

A befektetők november 7-én 0,32 eurós bruttó osztalékot kaphatnak készpénzben, ami 10,3%-os növekedést jelent 2024-hez képest.

Ez a BBVA történetének legnagyobb időközi osztaléka.

A bank közleménye szerint a Sabadell azon részvényesei is jogosultak lesznek erre az osztalékra, akik elfogadják a felvásárlási ajánlatot, mivel a kifizetés a jelenleg 16,86 milliárd eurót érő ajánlat rendezését követően valósul meg.

A befektetőknek október 10-ig van lehetőségük elfogadni a BBVA ajánlatát,

amelyben szeptember 22-én egy BBVA-részvényt kínált 4,8376 Sabadell részvényért cserébe, 10%-kal 3,084 euróról 3,39 euróra növelve a részvényenkénti ajánlati árat. Az új ajánlat mindössze 1,6%-os prémiumot jelentett a bejelentést megelőző nap záróárfolyamához képest.

