Szárnyra keltek a Generalival kapcsolatos pletykák, cáfolnak a CIB anyabankjánál

Az Intesa Sanpaolo vagyonkezelési üzletága elérte a megfelelő méretet, így nem tervez összeolvadást a Generali Investments Holdinggal - jelentette ki a magyarországi CIB Bank anyavállalatának vagyonkezelési üzletágvezetője.

"Megismétlem, amit vezérigazgatónk mondott a jelenlegi olasz pénzügyi konszolidációs hullámmal kapcsolatban:

nem dolgozunk semmilyen tranzakción

- nyilatkozta Tommaso Corcos egy sajtótájékoztatón, amikor az olasz biztosító befektetési részlegével való esetleges együttműködésről kérdezték.

Az olasz Generali és a francia BPCE nemrég az év végéig meghosszabbították a tárgyalásokat vagyonkezelési üzletágaik, a GIH és a Natixis egyesítéséről, eltörölve azonban az ügylet meghiúsulása esetén esedékes díjakat.

Miközben ez a megállapodás egyre bizonytalanabbnak tűnik az olasz kormány ellenállása és a Generali részvényesi szerkezetének változásai miatt, egy olasz újság arról számolt be, hogy a Generali inkább az Intesával folytatott tárgyalásokra összpontosíthat. Corcos azonban hangsúlyozta: "Elértünk egy olyan méretet, amely lehetővé teszi számunkra, hogy viharos vizeken is jól navigáljunk."

A vagyonkezelési iparágban általánosan szükségesnek tartják a konszolidációt a költségek csökkentése és a profitmarzsok védelme érdekében, különösen az olcsóbb passzív termékek jelentette fenyegetés miatt.

Az Intesa vagyonkezelési divíziója, amely 900 milliárd eurós vagyont kezel, és magában foglalja a biztosítási és privátbanki tevékenységet is, Corcos szerint továbbra is jelentős növekedést tud felmutatni. A 25%-os költség/bevétel aránnyal az üzletág nemzetközi összehasonlításban is jól teljesít.

Miután 2020-ban úttörő lépést tett a kisebb versenytárs UBI ellenséges felvásárlásával, az Intesa távol tartotta magát az olasz bankszektort jelenleg érintő összeolvadási és felvásárlási hullámtól. Carlo Messina, az Intesa vezérigazgatója "vadnyugatnak" nevezte Olaszország jelenlegi M&A-piacát, és megfogadta, hogy az Intesa kimarad belőle.

Olaszország legnagyobb bankja februárban mutatja be új üzleti tervét.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ