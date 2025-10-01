Európai terjeszkedésre készül egy új neobank

Portfolio Banking Technology 2025 A bankok és a fintech támadók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!

Új neobank épül

Az új stratégia lényege, hogy Németországban, Hollandiában, Dániában és Franciaországban az Ageras összes márkája – a dán Billy, a holland Zervant, Tellow és Employes, a német Kontist, valamint a francia Shine – egységesen Shine néven működjön tovább. A szolgáltatáskínálat (vállalati számlák, számlázás, könyvelési megoldások) összeér, vagyis az ügyfelek fokozatosan minden eszközhöz hozzáférnek majd egy felületen. Franciaországban a teljes funkcionalitás bevezetése 2026 elejére várható.

Az irányváltást Jean‑Baptiste Sciandra, a Shine francia vezetője és az Ageras bevételi igazgatója felügyeli. Szerinte a Shine volt a csoport legismertebb és legkönnyebben nemzetköziesíthető márkája, az akvizíció pedig átalakító hatású: az Ageras európai létszáma mintegy 200-ról 450 főre nőtt.

Üzletileg a cél egy nagy volumenű, alacsony költségű modell, amelyet a modern, „legacy” rendszerektől mentes technológia és a fizikai fiókhálózat hiánya tesz lehetővé.

Intenzív verseny zajlik azért a szegmensért, amelyért a Shine küzd: a tíz fő alatti cégek szegmense továbbra is 90%-ban a hagyományos bankok kezében van. A Shine/Ageras 350 ezer ügyféllel lép ringbe olyan szereplők mellett, mint a Qonto, a Pennylane vagy a Revolut, amelyek szintén a „minden egyben” megközelítést követik. A tét az, ki tudja a napi pénzügyeket, számlázást és könyvelést a legzökkenőmentesebben összekapcsolni.

A Shine-t 2020-ban vásárolta meg a Société Générale, majd 2025-ben értékesítette az Agerasnak. A profitorientált fókusz után most ismét a növekedés és a nemzetközi integráció kap hangsúlyt: több shine-os vezető kapott csoportszintű megbízást.

