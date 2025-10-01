Megint nem jött össze a Raiffeisen kivonulása Oroszországból

A Raiffeisen Bank International újabb kísérlete vallott kudarcot oroszországi érdekeltsége eladására, mivel Oroszország igyekszik fenntartani ezt a fontos pénzügyi kapcsolatát a Nyugattal - írja a Reuters.

Az RBI oroszországi bankja a legnagyobb olyan hitelintézet az országban, amely nem áll szankciók alatt, így kritikus szerepet tölt be az Oroszországgal folytatott kereskedelmi fizetésekben, beleértve az Európába irányuló gázexportot is - emlékeztet a hírügynökség.

Bennfentes források szerint az orosz tisztviselők részben azért ellenezték a leánybank eladását, mert attól tartottak, hogy ha orosz vevő szerezné meg a részesedést, az nyugati szankciókat vonhatna maga után a bankkal szemben.

A Raiffeisen azért is próbálkozik az oroszországi leánybankjában lévő részesedés eladásával, mert Moszkva tiltja a vállalat több milliárd eurós nyereségének hazautalását. Emellett az Egyesült Államok és az Európai Unió továbbra is nyomást gyakorol a bankra, hogy csökkentse oroszországi tevékenységét az ukrajnai háború miatt.

A bank szóvivője megerősítette, hogy az RBI tárgyalásokat folytat oroszországi leánybankja eladásáról, de hozzátette, hogy

minden ilyen ügylethez orosz jóváhagyás szükséges, és nem tudnak időkeretet meghatározni a számos szükséges hatósági engedély miatt.

Johann Strobl vezérigazgató korábban is tett már kísérleteket az oroszországi üzletrész eladására, és személyesen is járt Oroszországban ebben az ügyben.

Az eladási kísérletek meghiúsulása egybeesik a Moszkva és a Nyugat közötti feszültség fokozódásával. Az európai vezetők előkészületekbe kezdtek, hogy az orosz központi bank Belgiumban lévő tízmilliárdos vagyonát Ukrajna támogatására használják fel, miközben Európa az orosz gázimport megszüntetésére törekszik.

A Raiffeisen továbbra is fontos szerepet játszik Oroszország számára a gáz- és egyéb fizetések lebonyolításában, még ha nagy ütemben csökkenti is tevékenységét a keleti piacon. Az orosz hatóságok ellenállása az eladással szemben pont abból a szándékból ered, hogy fenn kívánják tartani a megmaradt gazdasági kapcsolatokat Európával.

A Raiffeisen kezeli a Török Áramlat gázvezeték fizetéseit, amely Oroszország egyetlen megmaradt útvonala a gáz Európába juttatására. A vezeték az év első nyolc hónapjában körülbelül 11,5 milliárd köbméter gázt szállított Törökországon keresztül európai országokba, ami átlagos piaci árakon mintegy 3,8 milliárd dollárt ért.

A bank különleges státusza és mérete folytán

mintegy 7 milliárd eurónyi olyan nyereséget halmozott fel oroszországban, amelyet nem tud hazautalni.

Bár a Raiffeisen korlátozta a kimenő euró átutalásokat, néhány nagy orosz vállalat továbbra is végezhet külföldi euró fizetéseket a bankon keresztül. A bank szóvivője szerint a hitel- és betétállomány, valamint a fizetésforgalmat csökkentették az orosz piacon, utóbbi szigorú korlátozások alá esnik, összhangban a szankciókkal.

