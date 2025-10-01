  • Megjelenítés
Megpróbálja kiárazni magát az orosz piacról az UniCredit
Bank

Megpróbálja kiárazni magát az orosz piacról az UniCredit

Portfolio
Az UniCredit orosz leánybankja leállítja a vállalati ügyfélszerzést és jelentősen megemeli szolgáltatási díjait - írja a Reuters. Az Európai Központi Bank nyomására igyekszik kivonulni az olasz bankcsoport a piacról.

A bankcsoport honlapján közzétett új díjszabás szerint október 1-től a szolgáltatási csomagok havi díja 4 900-6 900 rubelről 15 000-20 000 rubelre (182-243 dollár) emelkednek az orosz leánybanknál. December 1-től a díjak tovább nőnek, elérve a havi 30 000 - 40 000 rubelt. A bank közleménye szerint

a fokozatos díjemelést azért vezették be, hogy az ügyfeleknek legyen idejük meghozni a szükséges operatív döntéseket.

Az UniCredit már korábban felfüggesztette a magánszemélyek számára a hitelkártyák kibocsátását és a kimenő dollár átutalásokat is.

A Reuters által látott egyik dokumentum szerint tavasszal az Egyesült Arab Emírségekből érkező vállalatok jelentős diszkonttal tettek ajánlatot az olasz pénzügyminisztériumnak az UniCredit oroszországi eszközeinek megvásárlására.

Kapcsolódó cikkünk

Megint nem jött össze a Raiffeisen kivonulása Oroszországból

