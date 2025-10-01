  • Megjelenítés
Új funkció élesedett az Erste mobilbankjában
Szeptembertől az Erste George mobilapplikációjában is elérhető a QR-kódos csekkbefizetésszolgáltatás, amely lehetővé teszi a postai csekkek befizetését – közvetlenül a banki felületről - közölte az Erste Bank. Hasonló témákról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

A mobilappokba beépülő csekkbefizetés választ ad a lakossági igényekre: a Magyar Posta megbízásából készült friss kutatás szerint

a számlafizetők 58 százaléka már most is az online lehetőségeket preferálja.

A George applikációba integrált megoldás lényege, hogy a felhasználó a csekken található QR-kódot a mobilbank megnyitása után a telefon kamerájával beolvassa, így a befizetés adatai automatikusan megjelennek az alkalmazásban – ezzel minimalizálva a hibázási lehetőséget, gyorsítva a folyamatot, és teljes értékű online alternatívát nyújtva a postahelyi ügyintézésre.

Ügyfeleink háromnegyede ma már kizárólag a mobilján intézi pénzügyeit, a számítógépet is használókkal együtt pedig a George-al bankolók aránya már eléri a 89 százalékot. Az Erste ezért fejlesztéseinél a mobile-first elvet követi, vagyis elsősorban az applikáció fejlesztésére koncentrál.

– mondta el Jelasity Radován az Erste elnök-vezérigazgatója.

A csekkes befizetés továbbra is az egyik leggyakoribb számlafizetési mód Magyarországon, különösen a papíralapú számlák esetében, amelyekből a lakosság 60 százaléka még rendszeresen kap. Ugyanakkor a felhasználók 75 százaléka már többféle csatornát is alkalmaz, így egyre nagyobb az igény az integrált megoldások iránt. A Magyar Posta célja, hogy az iCsekkben elérhetőhöz hasonló, QR-kódos csekkbefizetés banki applikációkban is elérhető legyen - közölte a bank.

