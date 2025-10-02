A 2008-as válság óta nem látott változások készülődnek az amerikai bankrendszer szabályozásában

Donald Trump elnök szakértői átfogó bankszabályozási reformon dolgoznak, amelynek eredményeként a nagy hitelintézetek tőkekövetelményei várhatóan csökkenni fognak. Ez drámai fordulatot jelent az ágazat számára, amely korábban Joe Biden elnöksége alatt jelentős, 19%-os tőkeemelési tervvel nézett szembe, igaz, ez nem valósult meg végül. A Trump által kinevezett szakemberek célja egyúttal a bürokrácia csökkentése, amelyről úgy vélik, hátráltatja az amerikai gazdaság növekedését.

A 2008-as globális pénzügyi válság óta várhatóan ez lesz a legátfogóbb amerikai tőkeszabályozási reform.

- jegyzi meg a hírügynökség. A Fed nemcsak a Wall Street bankjai által erősen kritizált "Bázeli végtjáték" elnevezésű tőkeemelési terveket enyhítheti, hanem várhatóan

csökkenteni kívánja a globális szinten kockázatosnak tekintett bankokra kivetett pótlólagos tőkekövetelményt, továbbá

mérsékli a tőkeáttételi korlátokat, valamint

átalakítja az éves stresszteszteket is.

Iparági és szabályozói források - köztük három vezető bankár - szerit az ország legnagyobb hitelintézetei optimisták azzal kapcsolatban, hogy a változtatások összességében a tőkeszintjük szinten tartásához vagy csökkenéséhez vezetnek, vagyis

sikerül elkerülni a tőkekövetelmények szigorodását.

Ez jelentős változás a 2023-as bázeli tervezethez képest, amely a hitelezési és kereskedési kockázatok mérésének módosításával jelentős tőkeemelést írt volna elő.Travis Hill, a Trump által kinevezett FDIC-elnök januárban a "nagyjából" tőkesemleges megközelítést "körültekintő kiindulópontnak" nevezte.

A nagy bankok régóta panaszkodnak, hogy a tőkekövetelmények túlzottak és rosszul kalibráltak, és hogy a lekötött pénz egy része jobban szolgálhatná a gazdaságot hitelezés formájában. A kritikusok szerint azonban a tőkerendszer gyengítése veszélyes játék lehet, és sebezhetővé teheti a bankrendszert éppen egy olyan időszakban, amikor az amerikai gazdaság kilátásai egyre bizonytalanabbak.

Mivel a nagy bankok - köztük a JPMorgan Chase, a Bank of America és a Citigroup - együttesen mintegy 1000 milliárd dollár tőkével rendelkeznek, még egy kis csökkenés is milliárdokat szabadíthat fel hitelezésre, kereskedésre, osztalékfizetésre és részvény-visszavásárlásra.

A Fed új szabályozási vezetője, Michelle Bowman, aki a reformot irányítja, azt nyilatkozta, hogy a szabályoknak "jól kell együttműködniük", és nem feltétlenül számít a tőkéjük csökkenésére. Az új bázeli tervezetet 2026 elejéig mutatják be.

A szigorúbb pénzügyi szabályokat szorgalmazó Better Markets nevű washingtoni csoport becslése szerint a bankrendszer

tőkéje akár 200 milliárd dollárral is csökkenhet, ha a szektor minden kért könnyítést megkap.

"Hatalmas és rendkívül jelentős változásról van szó" - nyilatkozta Phillip Basil, a szervezet gazdasági növekedésért és pénzügyi stabilitásért felelős igazgatója.

Címlapkép forrása: Shutterstock