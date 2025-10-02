Elindult az utolsó nagybank is a munkáshitellel

Október elején elindult az UniCredit Bank is a munkáshitellel - tájékoztatott a Bankmonitor. Az UniCredit a nagybankok közül utolsóként vezette be a terméket.

Ami a feltételeket illeti, az UniCreditnél az alábbiak érvényesek:

hitelösszeg: 1 millió és 4 millió forint között igényelhető,

igényelhető, futamidő: 72-120 hónap (6-10 év),

(6-10 év), kamat: a hitel futamideje alatt 0% , a fennálló tartozást csupán évi 0,5%-os állami kezességi díj terheli,

, a fennálló tartozást csupán évi 0,5%-os állami kezességi díj terheli, felhasználás: szabad felhasználású, viszont hitelkiváltásra nem használható.

A tanév vége egyébként nem hozta el a sokak által várt nyári hullámhegyet a munkáshitel piacán (minimális emelkedés volt csak júliusban az új kihelyezésekben), sőt,

augusztusban története második leggyengébb hónapját produkálta a munkáshitel

a bankszektor egészében. Azért így is sikerült elérnie a 130 milliárd forintos kihelyezést és csaknem 34 ezres szerződésszámot év eleje óta. A lakosság hitelpiac augusztusi fejelményeiről itt írtunk részletesebben:

