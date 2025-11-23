Fényes hónapok várhatnak a tőzsdékre

Az első friss amerikai adatok alapján egyre inkább körvonalazódik egy kényelmetlen, mégis paradox módon vonzó piaci környezet: van növekedés, emelkedik az infláció, de a jegybank nem siet szigorítani. Ez rövid távon egyre inkább a részvénypiacok „aranyzónájára” emlékeztet – ugyanakkor magában hordozza egy későbbi, fájdalmas policy mistake kockázatát is. A figyelem a következő hetekben, hónapokban a sérülékeny munkaerőpiacról az újragyorsuló amerikai gazdaság és 2026-os forgatókönyvek irányába mozdulhat el. Részletesen bemutatjuk a piac új narratíváját és a várható befektetési hatásokat is.

Tegnap hosszú idő után elkezdtek szivárogni az első amerikai adatok. Ezekből egy nagyon érdekes kép kezd kirajzolódni.

Elképzelhető, hogy eddig a befektetők teljesen rossz dolog miatt aggódtak. Emlékezzünk vissza, hogy a piacok az elmúlt hónapokban minden rossz adatot leráztak magukról csak azért, mert a kamatcsökkentés mindent megoldott.

Most képzeljük el, mit okozna, ha ebben pálfordulást látnánk. A helyzet nem egyértelmű, főleg akkor, amikor éppen óriási esésben vannak a tőzsdék.