Figyelmeztetést adott ki az EXIM: lassan elfogynak a hiteleik a Demján Sándor Programban
Portfolio
Meghaladta az 500 milliárd forintot az EXIM Magyarország által a Demján Sándor Programban meghirdetett konstrukcióikra befogadott hitelkérelmek összege. A 600 milliárd forintra bővített keretösszeg eléréséig már csak kevesebb mint 100 milliárd forint áll a cégek rendelkezésére a kedvező finanszírozási lehetőségekből – hívta fel a figyelmet a bank.

Januári indulása óta több mint 700 hazai vállalkozás kérelmét fogadta be az EXIM Magyarország a Demján Sándor Program keretében meghirdetett új finanszírozási lehetőségek valamelyikére, összesen 520 milliárd forint értékben.

Az EXIM széles körű termékkínálata iránt a bank közleménye szerint kiemelkedő kereslet mutatkozik,

  • a forgóeszközhitelek a befogadott ügyletvolumenek 48%-át adják,
  • a beruházási és befektetési hitelek 42%-ot tesznek ki, míg
  • a lízingkonstrukciók 10%-ot.

Az igénylő cégek szektorális megoszlása is sokszínűséget tükröz: a legaktívabb ágazatok között szerepel a feldolgozóipar 29%-kal, az ingatlanfejlesztés és építőipar iparág 25%-kal, valamint a kereskedelem iparág 19%-kal. Az EXIM Magyarország folyamatosan dolgozik a kérelmek feldolgozásán, és együttműködik a pénzügyi partnereivel a gyors elbírálás érdekében. A befogadott kérelmek összege 54%-ban forint alapú, 46%-ban euró alapú finanszírozásra szól – közölték.

Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója arra biztat minden hazai kis-, közép- és nagyvállalatot, hogy éljen a még elérhető lehetőségekkel, hiszen a programban meghirdetett EXIM-es termékek esetében jelenleg még összesen 80 milliárd forintnyi szabad keret áll a vállalkozások rendelkezésére. Mindegyik termék fix kamatozású, a vállalkozások számára kiszámítható feltételeket kínál, és a beruházásoktól a zöld fejlesztéseken át egészen a külpiaci terjeszkedésig sokféle üzleti cél megvalósítható általuk.

dr. Berta Adrienn
EXIM Magyarország, vezérigazgató
Dr. Berta Adrienn több éves vezetői, vállalati finanszírozási és vállalati jogi, valamint banki tapasztalattal rendelkező szakember. Az EXIM Magyarország vezérigazgatója, amely pozíciót 2025 májusától
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

