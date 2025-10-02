Figyelmeztetést adott ki az EXIM: lassan elfogynak a hiteleik a Demján Sándor Programban

Januári indulása óta több mint 700 hazai vállalkozás kérelmét fogadta be az EXIM Magyarország a Demján Sándor Program keretében meghirdetett új finanszírozási lehetőségek valamelyikére, összesen 520 milliárd forint értékben.
Az EXIM széles körű termékkínálata iránt a bank közleménye szerint kiemelkedő kereslet mutatkozik,
- a forgóeszközhitelek a befogadott ügyletvolumenek 48%-át adják,
- a beruházási és befektetési hitelek 42%-ot tesznek ki, míg
- a lízingkonstrukciók 10%-ot.
Az igénylő cégek szektorális megoszlása is sokszínűséget tükröz: a legaktívabb ágazatok között szerepel a feldolgozóipar 29%-kal, az ingatlanfejlesztés és építőipar iparág 25%-kal, valamint a kereskedelem iparág 19%-kal. Az EXIM Magyarország folyamatosan dolgozik a kérelmek feldolgozásán, és együttműködik a pénzügyi partnereivel a gyors elbírálás érdekében. A befogadott kérelmek összege 54%-ban forint alapú, 46%-ban euró alapú finanszírozásra szól – közölték.
Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója arra biztat minden hazai kis-, közép- és nagyvállalatot, hogy éljen a még elérhető lehetőségekkel, hiszen a programban meghirdetett EXIM-es termékek esetében jelenleg még összesen 80 milliárd forintnyi szabad keret áll a vállalkozások rendelkezésére. Mindegyik termék fix kamatozású, a vállalkozások számára kiszámítható feltételeket kínál, és a beruházásoktól a zöld fejlesztéseken át egészen a külpiaci terjeszkedésig sokféle üzleti cél megvalósítható általuk.
