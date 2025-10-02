Már kötik a szerződéseket a digitális euróra készülve: kiválasztották a csalásmegelőzést szállító céget is

A Feedzaival kötött megállapodás egyike annak a több szerződésnek, amelyeket az EKB csütörtökön jelentett be a digitális euró projekt előmozdítása érdekében. A központi bank ezt a projektet kulcsfontosságúnak tartja az euróövezet pénzügyi függetlenségének erősítéséhez az Egyesült Államokkal szemben.
A szerződés értelmében a Feedzai és alvállalkozója, a PwC
egy olyan mesterséges intelligencia modellt fejleszt, amely a digitális euró tranzakciókat kockázati pontszámmal látja el.
A rendszer az ügyfelek szokásos viselkedésétől, interakcióitól és előzményeitől való eltérések alapján értékeli a csalás kockázatát.
A technológia segíteni fogja a pénzforgalmi szolgáltatókat annak eldöntésében, hogy jóváhagyják-e a digitális euróban történő tranzakciókat, amelyek lényegében a központi bank által támogatott elektronikus pénztárcák közötti átutalások.
A négyéves megállapodás becsült értéke 79,1 millió euró, felső határa pedig 237,3 millió euró.
Az EKB további négy szerződést is kötött a digitális euró fejlesztésére, 27,6 millió és 220,7 millió euró közötti értékben, többek között a francia Capgemini informatikai tanácsadó céggel.
Piero Cipollone EKB-igazgatósági tag múlt hónapban hangsúlyozta, hogy a keretmegállapodások értelmében a központi bank
egy centet sem fizet, amíg a projekt ténylegesen el nem indul.
Az EKB még várja a digitális euró jogszabályi jóváhagyását, amelyet részben a Visa és Mastercard dominanciájára, valamint Donald Trump amerikai elnök dollárhoz kötött stablecoinokat támogató politikájára adott válaszként mutatott be. A központi bank reményei szerint jövő év közepén megkapja az engedélyt, és
2029-ben bevezetheti a digitális valutát.
A portugáliai Coimbrában bejegyzett Feedzai saját közlése szerint évente 8000 milliárd dollár értékű fizetésforgalmat dolgoz fel olyan ügyfelek számára, mint a portugál Novobanco és az Abu-Dzabi Wio Bank.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Sürgeti a lakosságot a NATO-tagállam: gyorsabban kell háborús óvóhelyeket építeni
Tavaly polgári védelmi programot hirdettek.
Megszólalt a hatóság: terrortámadás volt Angliában
Országszerte mozgósítják a rendőrséget.
Nagy bejelentést tett a kormány a szélerőművekről: 17 térségben könnyítik meg a telepítésüket
Az első így megvalósuló szélerőművek 2029-től állhatnak kereskedelmi üzembe.
Lecsapott Franciaország az orosz "árnyékflottára": válasz születhet a rejtélyes drónincidensre is
Eljárás indult a kapitány ellen.
Magyarországon készül a világ legkeresettebb technológiájának nélkülözhetetlen része
Nagy dologról van szó.
Negyed mázsányi kenőpénzt foglaltak le az EU eddigi legnagyobb, Magyarországig érő csempészbotrányában
Soha nem foglaltak még le egyszerre ennyi konténert az unió történelmében.
Figyelmeztetést adott ki az EU a stablecoinok pénzügyi kockázatai miatt
Megint az EU járhat rosszul azzal, hogy valamit szigorúbban szabályoz.
Reagált a Kreml Donald Trump Ukrajnával kapcsolatos komoly fordulatára
Megszólalt Dmitrij Peszkov.
Megérkezett az UniCredit munkáshitele, akár 30 ezer forint jóváírással, ingyenes bankszámlával!
Az UniCredit munkáshitelének igénylése mellett most egy különleges ajánlattal is élhetsz: a bank kiemelt partnereinél, így a Bankmonitoron keresztül is elérhető az UniCredit Partner Aktív Nul
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.