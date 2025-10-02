Már kötik a szerződéseket a digitális euróra készülve: kiválasztották a csalásmegelőzést szállító céget is

Az Európai Központi Bank (EKB) egy portugál mesterségesintelligencia-startupot választott a tervezett digitális euró csalásmegelőzési rendszerének kiépítésére 237,3 millió eurós keretszerződés keretében - írja a Reuters.

A Feedzaival kötött megállapodás egyike annak a több szerződésnek, amelyeket az EKB csütörtökön jelentett be a digitális euró projekt előmozdítása érdekében. A központi bank ezt a projektet kulcsfontosságúnak tartja az euróövezet pénzügyi függetlenségének erősítéséhez az Egyesült Államokkal szemben.

A szerződés értelmében a Feedzai és alvállalkozója, a PwC

egy olyan mesterséges intelligencia modellt fejleszt, amely a digitális euró tranzakciókat kockázati pontszámmal látja el.

A rendszer az ügyfelek szokásos viselkedésétől, interakcióitól és előzményeitől való eltérések alapján értékeli a csalás kockázatát.

A technológia segíteni fogja a pénzforgalmi szolgáltatókat annak eldöntésében, hogy jóváhagyják-e a digitális euróban történő tranzakciókat, amelyek lényegében a központi bank által támogatott elektronikus pénztárcák közötti átutalások.

A négyéves megállapodás becsült értéke 79,1 millió euró, felső határa pedig 237,3 millió euró.

Az EKB további négy szerződést is kötött a digitális euró fejlesztésére, 27,6 millió és 220,7 millió euró közötti értékben, többek között a francia Capgemini informatikai tanácsadó céggel.

Piero Cipollone EKB-igazgatósági tag múlt hónapban hangsúlyozta, hogy a keretmegállapodások értelmében a központi bank

egy centet sem fizet, amíg a projekt ténylegesen el nem indul.

Az EKB még várja a digitális euró jogszabályi jóváhagyását, amelyet részben a Visa és Mastercard dominanciájára, valamint Donald Trump amerikai elnök dollárhoz kötött stablecoinokat támogató politikájára adott válaszként mutatott be. A központi bank reményei szerint jövő év közepén megkapja az engedélyt, és

2029-ben bevezetheti a digitális valutát.

A portugáliai Coimbrában bejegyzett Feedzai saját közlése szerint évente 8000 milliárd dollár értékű fizetésforgalmat dolgoz fel olyan ügyfelek számára, mint a portugál Novobanco és az Abu-Dzabi Wio Bank.

Címlapkép forrása: Shutterstock