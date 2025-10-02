  • Megjelenítés
Otthon Start: emeli a tétet a Raiffeisen Bank
Otthon Start: emeli a tétet a Raiffeisen Bank

A Raiffeisen Bank megduplázza az Otthon Start igénylőinek kínált jóváírást - írja a Bankmonitor.

200 ezer forint jóváírást kapnak azok az érdeklődők, akik a Raiffeisen Banknál vennének fel Otthon Start hitelt. A jóváírás akkor jár,

ha az igénylést 2025. október 1-je és 2025. december 31-e között benyújtják, a folyósítás legkésőbb 2026. március 31-ig kiállított hitelígérvény alapján

történik meg - mondhatni, addig kell megszületnie a pozitív banki döntésnek.

Elvárás továbbá, hogy az igénylő a jóváíráskor Raiffeisen Banknál vezetett számlával rendelkezzen. Amennyiben a folyósítást követő 3 éven belül a kölcsönt az adós előtörleszti és ezáltal a fennálló tartozás az eredeti hitelösszeg nem éri el a felvett hitelösszeg felét, akkor a kapott jóváírást a bank részére meg kell fizetni.

A 200 ezer forint egy szemmel látható összeg, érdemes azonban összevetni a többi bank ajánlatával. Jelenleg a legtöbb banknál 200 ezer forint körüli jóváírásra számíthatnak az érdeklődők. Az OTP Bank az egyetlen, amely ilyen kedvezményt nem kínál az ügyfeleinek.

