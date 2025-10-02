  • Megjelenítés
Tömeges támadás indult a SZÉP-kártyások ellen - Az OTP azonnal tájékoztatót adott ki
Csalók hamis SZÉP-kártyás e-mailekkel próbálnak adatokat szerezni – figyelmeztet az OTP Bank. Ha valaki besétált a csapdába, még van lehetősége korrigálni.

Az OTP Bank közölte, hogy csalók tömegesen küldenek adathalász e-maileket „SZÉP-kártya CashBack program” tárggyal, amelyekben a SZÉP-kártyákhoz kapcsolódó adatokat próbálják megszerezni. A pénzintézet hangsúlyozza: nem küldött ilyen tartalmú levelet, nem kér ügyfeleitől kártyaadatokat, és a SZÉP-kártyák esetében

egyáltalán nem létezik Cashback funkció.

A bank arra kéri a címzetteket, hogy ne kattintsanak a gyanús e-mailekben található linkekre. Amennyiben valaki mégis megnyitotta az oldalt, és megadta az ott kért adatokat, azonnal javasolt letiltania OTP SZÉP-kártyáját. Ez több módon is megtehető:

  • a www.otpportalok.hu oldalon bejelentkezés nélkül,
  • a SZÉP mobilalkalmazásban,
  • illetve az ügyfélszolgálati telefonszám 0-ás menüpontjában.

Az OTP Bank közölte, hogy a hamis e-mailek nem az ő rendszerükből származnak, és a csalók nemcsak SZÉP-kártyás ügyfeleket céloznak meg. A hitelintézet több csatornán is figyelmezteti ügyfeleit a veszélyre.

A bank kiemelte: elsődleges szempont az ügyfelek adatainak biztonsága, ezért mindenkit arra kérnek, hogy körültekintően kezelje az elektronikus leveleket, és gyanú esetén ellenőrizze a feladót és a tartalmat, mielőtt bármilyen adatot megadna.

