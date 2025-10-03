A svájciak kétharmada aggódik amiatt, hogy másik országba költözhet a legnagyobb bankjuk

Egy új, a Tamedia által készített felmérés szerint a svájciak mintegy 65 százaléka tart attól, milyen következményekkel járna, ha az UBS Group AG más országba helyezné át székhelyét, míg a negyede nem aggódik emiatt.

A felmérésben résztvevők 61 százaléka támogatja a kormány által javasolt szigorúbb tőkekövetelményeket, amelyeket az UBS ellenez.

Svájc legnagyobb hitelintézete a héten közölte, hogy ha a javasolt reformok miatt stratégiát kellene váltania, "kénytelen lenne alapjaiban megkérdőjelezni jövőjét mint vezető svájci bank és globális vagyonkezelő Svájcban".

A bankcsoport becslések szerint akár 26 milliárd dollárnyi új tőkeigénnyel szembesülhet az idén bejelentett szabályozási változások következtében. Az UBS tőketartalékai azóta jelentenek aggodalmat a svájci hatóságoknak, hogy helyi versenytársa, a Credit Suisse 2023-ban majdnem összeomlott, és az UBS egy vészhelyzeti mentőakció keretében felvásárolta.

