A svájciak kétharmada aggódik amiatt, hogy másik országba költözhet a legnagyobb bankjuk

Egy új, a Tamedia által készített felmérés szerint a svájciak mintegy 65 százaléka tart attól, milyen következményekkel járna, ha az UBS Group AG más országba helyezné át székhelyét, míg a negyede nem aggódik emiatt.
A felmérésben résztvevők 61 százaléka támogatja a kormány által javasolt szigorúbb tőkekövetelményeket, amelyeket az UBS ellenez.
Svájc legnagyobb hitelintézete a héten közölte, hogy ha a javasolt reformok miatt stratégiát kellene váltania, "kénytelen lenne alapjaiban megkérdőjelezni jövőjét mint vezető svájci bank és globális vagyonkezelő Svájcban".
A bankcsoport becslések szerint akár 26 milliárd dollárnyi új tőkeigénnyel szembesülhet az idén bejelentett szabályozási változások következtében. Az UBS tőketartalékai azóta jelentenek aggodalmat a svájci hatóságoknak, hogy helyi versenytársa, a Credit Suisse 2023-ban majdnem összeomlott, és az UBS egy vészhelyzeti mentőakció keretében felvásárolta.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Nagyot bukhat a legnagyobb svájci bank az autóipari óriás csődjén
Még nem tudni, mennyi pénz fog elúszni.
A Fed döntéshozója szerint nincs baj a munkaerőpiacon
Alternatív adatokra is támaszkodnak.
Lecsapott a NAV - Több százmilliós SZÉP-kártyás csalás buktattak le
Zárt Facebook-csoportba épültek be az ellenőrök.
Mészáros Lőrinc a világ 1000 leggazdagabbja közé került, de van egy magyar, aki 16-szor vagyonosabb nála
Nem csak Soros György előzi meg a milliárdost.
Trump nem viccel: ez már háborús csapatösszevonás, bármelyik pillanatban támadhat Amerika
Már Washingtonban is úgy látják, hogy küszöbön lehet egy katonai csapás.
Magyar tudósok rájöttek, mi történik valójában a szennyvíztisztító telepeken
Szegeden vizsgálták.
Ömlenek a fegyverek: masszív erősítést kaphat az orosz hadsereg
Mozgolódik Moszkva legerősebb szövetségese.
5 dolog, amit mindenképpen szem előtt kell tartania egy Otthon Start igénylőnek
Elindult az Otthon Start lakáshitel, az érdeklődés óriási az új támogatott kölcsönt iránt. Vannak azonban olyan szabályok, bankok közötti eltérések, amelyeket mindenképpen érdemes szem el
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.