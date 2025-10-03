Azt fontolgatják az EU-ban, hogy a Raiffeisennek adják egy orosz oligarcha vagyonát

Az európai tisztviselők szerint a legújabb uniós szankciós tervezet ugyanis - az osztrákok javaslatára - tartalmazza a Strabag osztrák építőipari vállalatban lévő, korábban Gyeripaszka tulajdonában álló részvények feloldását.

A részvények a Raiffeisenhez kerülnének, kompenzálva a bankot egy 2 milliárd eurós bírságért,

amelyet egy Gyeripaszkához köthető vállalkozás, a Rasperia javára hozott orosz bírósági ítélet miatt kellett kifizetnie.

A Gyeripaszka elleni szankciókat eredetileg azért vezették be, mert az oligarcha állítólag anyagi támogatást nyújtott "Oroszország katonai és ipari komplexumának" az Ukrajna elleni invázióban.

A Raiffeisen a legnagyobb nyugati bank, amely továbbra is jelen van Oroszországban Putyin 2022-es inváziója után. A bank igyekszik leépíteni oroszországi tevékenységét, de az orosz szabályozók nem hajlandók elengedni, mivel a Raiffeisen az ország egyik utolsó hozzáférési pontja a Swift nemzetközi bankközi fizetési rendszerhez.

Az osztrák bank és Gyeripaszka korábban már próbálkozott egy bonyolult eszközcserével, hogy kiváltsák az oligarcha 24 százalékos részesedését a Strabagban, amelyet Rasperia nevű cégén keresztül birtokolt. Az ügylet végül meghiúsult, mert felmerült, hogy ezzel megkerülnék az EU szankcióit. A Rasperia azóta bíróság elé vitte a Raiffeisent Oroszországban, ahol az osztrák bankcsoportot 2 milliárd euró kártérítés megfizetésére kötelezték. A bíróság elrendelte a Strabag-részvények átruházását is a Raiffeisenre.

A Raiffeisen januárban közölte, hogy az ítéletnek "nincs kötelező hatálya Ausztriában, és a részvények átruházása ezért nem végrehajtható". Azt is megjegyezte, hogy "a Rasperia STRABAG SE részvényei az EU szankciói alapján befagyasztás alá esnek, ami jelenleg megakadályozza átruházásukat".

A Brüsszelben tárgyalt javaslat most lehetővé tenné a Raiffeisen számára, hogy tulajdonjogot szerezzen a szankcionált részvények felett, lényegében végrehajtva az orosz bíróság döntését.

A javaslat ellenzői szerint azonban ez legitimálná az orosz bíróságok azon gyakorlatát, hogy elkobzás útján szerzik vissza a szankcionált vagyonokat, és más oligarchákat is arra ösztönözhet, hogy ugyanezt az utat kövessék. "Kényelmes precedenst teremthet az orosz szervezetek számára, hogy közvetetten visszaszerezzék befagyasztott pénzeszközeiket

az Oroszországban még működő EU-s cégek leányvállalatainak vagyonelkobzásán keresztül

- mondta egy diplomata. Oroszország a napokban éppen egy ezt megkönnyítő mechanizmust vezetett be:

