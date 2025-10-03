  • Megjelenítés
Bejelentette a kormány: lazítanak a legkisebb vállalkozásoknak szóló Széchenyi Mikrohitel feltételein
Portfolio
Növeli a maximális hitelösszeget és szélesíti a felhasználási lehetőségeket a kormány a legkisebb vállalkozásokat támogató Széchenyi Mikrohitel MAX+ keretében – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A minisztérium módosította a Széchenyi Mikrohitel Max+ hiteltermék üzletszabályzatát, Szabados Richárd államtitkár (címlapképünkön) szerint a még rugalmasabb és magasabb összegű finanszírozás megkönnyíti a mikro- és kisvállalkozások számára tervezett beruházásaik megvalósítását, teljesítményük növelését, valamint a munkahelyek megtartását.

Az elmúlt hetekben a Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan egyeztetett a KAVOSZ, a VáFisz és az MFB szakértőivel. Úgy döntött, hogy

  • azoknál a vállalkozásoknál, amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, a korábbi 100 millió forintról 140 millió forintra növelik a maximálisan igényelhető hitelösszeget,
  • az ügyfél- és cégcsoport szintű limitet is megemelik, előbbit 150 millió forintról 200 millió forintra, utóbbit pedig 200 millió forintról 300 millió forintra,
  • a hitelcélokra vonatkozó egyes feltételeket is rugalmasabbá teszik,
  • sokak számára kedvező változás az is, hogy a vállalkozásoknak a jövőben lehetőségük lesz egy legfeljebb 20%-os emelt összegű utolsó tőketörlesztő részlet igénylésére.

Balog Ádám, a KAVOSZ Zrt. elnöke kiemelte: „fontos, hogy a Széchenyi Kártya Programon belül a mikrohitel konstrukciókat is erősítsük, annak érdekében, hogy a legkisebb vállalkozások is stabil és kedvező finanszírozási forráshoz juthassanak. Ezt a célt szolgálja a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció, melynek révén magasabb keretösszeggel, szélesebb felhasználási lehetőségekkel és rugalmasabb törlesztési feltételekkel támogatjuk a hazai mikro- és kisvállalkozások fejlődését.”

A Széchenyi Mikrohitel Max+ elindulása óta eltelt majdnem 3 évben (2023. január 1 – 2025. szeptember 30.)

2300 szerződéssel, több mint 110 milliárd forint kedvezményes mikrohitelhez jutottak a magyarországi vállalkozások.

A feltételrendszer módosítása lehetővé teszi, hogy a vállalkozások a számukra legfontosabb beruházásokat könnyebben, kiszámíthatóbban és fenntartható módon valósíthassák meg – hangsúlyozza az NGM közleménye.

