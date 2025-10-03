Bejelentette a kormány: lazítanak a legkisebb vállalkozásoknak szóló Széchenyi Mikrohitel feltételein

Növeli a maximális hitelösszeget és szélesíti a felhasználási lehetőségeket a kormány a legkisebb vállalkozásokat támogató Széchenyi Mikrohitel MAX+ keretében – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A minisztérium módosította a Széchenyi Mikrohitel Max+ hiteltermék üzletszabályzatát, Szabados Richárd államtitkár (címlapképünkön) szerint a még rugalmasabb és magasabb összegű finanszírozás megkönnyíti a mikro- és kisvállalkozások számára tervezett beruházásaik megvalósítását, teljesítményük növelését, valamint a munkahelyek megtartását.

Az elmúlt hetekben a Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan egyeztetett a KAVOSZ, a VáFisz és az MFB szakértőivel. Úgy döntött, hogy

azoknál a vállalkozásoknál, amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, a korábbi 100 millió forintról 140 millió forintra növelik a maximálisan igényelhető hitelösszeget ,

növelik a maximálisan igényelhető , az ügyfél- és cégcsoport szintű limitet is megemelik, előbbit 150 millió forintról 200 millió forintra, utóbbit pedig 200 millió forintról 300 millió forintra,

is megemelik, előbbit 150 millió forintról 200 millió forintra, utóbbit pedig 200 millió forintról 300 millió forintra, a hitelcélokra vonatkozó egyes feltételeket is rugalmasabbá teszik,

vonatkozó egyes feltételeket is rugalmasabbá teszik, sokak számára kedvező változás az is, hogy a vállalkozásoknak a jövőben lehetőségük lesz egy legfeljebb 20%-os emelt összegű utolsó tőketörlesztő részlet igénylésére.

Balog Ádám, a KAVOSZ Zrt. elnöke kiemelte: „fontos, hogy a Széchenyi Kártya Programon belül a mikrohitel konstrukciókat is erősítsük, annak érdekében, hogy a legkisebb vállalkozások is stabil és kedvező finanszírozási forráshoz juthassanak. Ezt a célt szolgálja a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció, melynek révén magasabb keretösszeggel, szélesebb felhasználási lehetőségekkel és rugalmasabb törlesztési feltételekkel támogatjuk a hazai mikro- és kisvállalkozások fejlődését.”

A Széchenyi Mikrohitel Max+ elindulása óta eltelt majdnem 3 évben (2023. január 1 – 2025. szeptember 30.)

2300 szerződéssel, több mint 110 milliárd forint kedvezményes mikrohitelhez jutottak a magyarországi vállalkozások.

A feltételrendszer módosítása lehetővé teszi, hogy a vállalkozások a számukra legfontosabb beruházásokat könnyebben, kiszámíthatóbban és fenntartható módon valósíthassák meg – hangsúlyozza az NGM közleménye.