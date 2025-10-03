Hosszabb leállás jön a K&H net- és mobilbankjánál, a fizetések is érintettek

A lap azt írja, október 3-án 18:00-tól október 4-én 20:00 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt szünetelhet a K&H több szolgáltatása a bank elektronikus csatornáin, azaz internetbanki és mobilbanki alkalmazásában.
A felületeken elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatás működésében kiesés lesz tapasztalható. Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szünetelni fog. A bejövő azonnali átutalásokat visszautasítja a bank, így azokat a bankszünnapot követően újra be kell nyújtani.
Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül. A betéti és hitelkártyák használatára a bankszünnapok alatt a 2025. október 3-án 18 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség.
Az online bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS üzenetek és az online vásárlást megerősítő SMS üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő - számolt be a lap.
