Hosszabb leállás jön a K&H net- és mobilbankjánál, a fizetések is érintettek
Hosszabb leállás jön a K&H net- és mobilbankjánál, a fizetések is érintettek

Péntek estétől szombat este 20:00-ig az IT-rendszerek fejlesztése miatt szünetelhet a K&H több szolgáltatása a bank elektronikus csatornáin, azaz internetbanki és mobilbanki alkalmazásában - írja a HVG.

A lap azt írja, október 3-án 18:00-tól október 4-én 20:00 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt szünetelhet a K&H több szolgáltatása a bank elektronikus csatornáin, azaz internetbanki és mobilbanki alkalmazásában.

A felületeken elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatás működésében kiesés lesz tapasztalható. Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szünetelni fog. A bejövő azonnali átutalásokat visszautasítja a bank, így azokat a bankszünnapot követően újra be kell nyújtani.

Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül. A betéti és hitelkártyák használatára a bankszünnapok alatt a 2025. október 3-án 18 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség.

Az online bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS üzenetek és az online vásárlást megerősítő SMS üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő - számolt be a lap.

Címlapkép forrása: Shutterstock

