Kazahsztánban terjeszkedhet az OTP, a Mol és az MVM

Kazahsztán és Magyarország új szintre emeli gazdasági kapcsolatait: a két ország 100 millió dolláros közös befektetési alapot hoz létre az Asztanai Nemzetközi Pénzügyi Központban, miközben az OTP, a Mol és az MVM is komoly kazahsztáni terjeszkedési lehetőségekről tárgyal.

Kazah-magyar együttműködés

A Kazinform arról ír, hogy Kazahsztán és Magyarország 100 millió amerikai dollár értékű közös befektetési alap létrehozásáról állapodott meg, amely az Asztanai Nemzetközi Pénzügyi Központban fog működni, jelentette be Abzal Szaparbekuli, Kazahsztán magyarországi nagykövete.

A felek jelenleg több nagy magyar vállalattal folytatnak tárgyalásokat, köztük az OTP Bank kazahsztáni piacra lépéséről, a Mol gázszektorbeli beruházásairól, valamint az MVM nukleáris és energetikai projektjeiről.

A telekommunikációs és űripari együttműködés mellett a védelmi ipar is napirenden van, továbbá egy magyarországi közlekedési és logisztikai központ kialakításáról is megállapodás született, amelybe Kína is bekapcsolódik.

A két ország idén ünnepelte stratégiai partnerségének tizedik évfordulóját, amelynek keretében Tamás Sulyok magyar köztársasági elnök hivatalos látogatást tett Asztanában Kasszim-Zsomart Tokajev államfő meghívására. Az együttműködés kiterjed az energiára, a mezőgazdaságra, a digitalizációra és az oktatásra, különösen a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram révén, amelyre évente 250 kazah diák kaphat lehetőséget Magyarországon.

Terjeszkedhet az OTP

A hír alapján tehát az OTP Kazahsztánban terjeszkedhet. A hír abból a szempontból nem meglepő, hogy a magyar bankcsoport már jelen van Üzbegisztánban, és az OTP vezetői korábban beszéltek arról, hogy a bank tovább terjeszkedhet az üzbég bankpiacon vagy a régió más országaiban is.

Az ország legnagyobb bankjai mérlegfőösszeg alapján a következők:

Halyk Bank

Kaspi Bank

CenterCredit Bank

Otbasy Bank

Forte Bank

A bankok közül több (pl. Halyk, CenterCredit, Forte) is tőzsdén jegyzett.

A legnagyobb kazah bank mérlegfőösszege közel 12 ezer milliárd forint, összehasonlítás képpen az OTP Csoport mérlegfőösszege meghaladja a 44 ezer milliárd forintot.

