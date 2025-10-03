  • Megjelenítés
Nagyot bukhat a legnagyobb svájci bank az autóipari óriás csődjén
Nagyot bukhat a legnagyobb svájci bank az autóipari óriás csődjén

Az UBS Group több mint félmilliárd dolláros kitettséggel rendelkezik a csődbe ment First Brands Group autóalkatrész-beszállító felé, az egyik alapja pedig a legnagyobb fedezetlen hitelezők között található - tudósított a Bloomberg. Egyelőre persze nem tudni, ebből a hatalmas kitettségből mennyi úszhat el a legnagyobb svájci pénzügyi csoport számára.

A First Brands Group vasárnap este jelentett csődvédelmet Texasban, miután sikertelen kísérletet tett 6 milliárd dollárnyi hitel refinanszírozására, és a hitelezők aggódtak a vállalat átláthatatlan, mérlegen kívüli finanszírozási gyakorlata miatt. A csődeljárás részeként kinevezett bizottság jelenleg vizsgálja a cég mérlegtételen kívüli finanszírozási módszereit.

Az UBS Hedge Fund Solutions 233,7 millió dolláros követeléssel a legnagyobb fedezetlen hitelező,

az ellátási lánc finanszírozásában nyújtott segítséget a vállalatnak.

Az O'Connor nevű hedge fund üzletág pedig 116,1 millió dolláros követeléssel rendelkezik,

ennek a körülbelül 11 milliárd dollárnyi kezelt vagyonnal és hat befektetési stratégiával rendelkező egységnek az eladásáról egyébként nemrég egyezett meg a UBS, a vevő a Cantor Fitzgerald, a tranzakció a negyedik negyedévben zárulhat. És ez még nem minden:

az UBS Asset Management több mint 160 millió dolláros fedezett követeléssel bír,

beleértve a határidős hitelekhez és a júniusban létrehozott, magánhitelezőktől történő forrásbevonást szolgáló kiegészítő hitelkerethez kapcsolódó befektetéseket.

Az UBS Asset Management tagja annak a fedezett hitelezői csoportnak is, amely 1,1 milliárd dolláros csődhitelt nyújt a First Brands számára, hogy a bírósági eljárás alatt is működni tudjon.

"Ez az esemény számos magánhitel- és forgótőke-szolgáltatót érint az iparágban" – nyilatkozta az UBS szóvivője a Bloombergnek. "Ebben a rendkívül változékony helyzetben azon dolgozunk, hogy meghatározzuk az érintett alapjainkra gyakorolt potenciális hatást, és ügyfeleink érdekeinek védelmére összpontosítunk."

