A számok nem hazudnak: ettől tartanak leginkább a magyarok

A magyarok túlnyomó többsége szerint a klímaváltozás súlyos probléma, és uniós összevetésben kiugróan magas arányban támogatják a karbonsemlegességi célokat – derül ki az Európai Bizottság legfrissebb Eurobarometer-felméréséből. A részletes adatok azonban meglepő különbségekre is rávilágítanak: a magyarok egészen más ügyeket tartanak a legégetőbb globális problémáknak, mint az uniós átlag. Cikkünkből kiderül, hogy miben tér el leginkább a magyar közvélemény az európai trendektől – és ez milyen következményekkel járhat a jövőben.

Holtverenyben az élen

Az Eurobarometer keretében 2025 tavaszán végzett felmérés eredményeiről általánosságban már lehetett korábban olvasni, de a Magyarországra vonatkozó legérdekesebb részletekről mindeddig nem számolt be a hazai sajtó.

A kutatás magyar szemszögből talán legfontosabb eredménye szerint a magyarok 92%-a szerint a klímaváltozás súlyos probléma,

amely a francia és a svéd értékkel együtt holtversenyben a legmagasabb mutató a 27 tagú közösségen belül,