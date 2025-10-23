  • Megjelenítés
Uniós mérleg: mennyit kaptunk, mennyit buktunk, mennyit bukhatunk?
Podcast

Uniós mérleg: mennyit kaptunk, mennyit buktunk, mennyit bukhatunk?

Vidovszky Áron
Nemzeti ünnepünk alkalmából egyetlen témát jártunk körbe a Portfolio Checklist különkiadásában, ez pedig a Magyarországnak járó európai uniós támogatások egyenlegének áttekintése. Ezt, a minden magyar számára fontos kérdést Szabó Dániellel, a Portfolio európai ügyekért felelős szakértőjével tekintettük át.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

