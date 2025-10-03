Újabb bank ad egyszer használatos kártyát az ügyfeleinek Magyarországon

Portfolio Banking Technology 2025 A csalásokról és a kiberbiztonságról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

A Gránit Bank egy új, most díjmentes digitális szolgáltatást vezet be: a mobilalkalmazásban néhány másodperc alatt létrehozható

egyszer használatos kártya kizárólag egyetlen tranzakció lebonyolítására alkalmas, amelyet követően automatikusan megszűnik

- közölte a pénzintézet.

Több számla esetén lehetőség van annak kiválasztására is, hogy melyik számlához kapcsolódjon az ideiglenes kártya, amely lehet akár devizaszámla is. Amennyiben az ügyfél rendelkezik a banknál hitelkártyával, az egyszer használatos kártyával annak terhére is vásárolhat.

A tranzakciók indításához – amennyiben a kereskedő rendszere támogatja – erős ügyfél-hitelesítés szükséges. A kártya az első sikeres vásárlás után automatikusan megszűnik, így sem ismételt terhelés, sem illetéktelen használat nem lehetséges.

A bank megjegyzi: az egyszer használatos kártya különösen hasznos lehet kevésbé ismert webáruházakban, külföldi fizetési felületeken vagy egyszeri online vásárlások esetén. A megoldás 100%-os hatékonysággal zárja ki azokat a gyakori csalástípusokat is, amikor a vásárló – gyakran a rejtett, apró betűs feltételek miatt – akaratán kívül rendszeres fizetési kötelezettséget vállal.

Címlapkép forrása: Shutterstock