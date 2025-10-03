  • Megjelenítés
Újabb bank ad egyszer használatos kártyát az ügyfeleinek Magyarországon
Bank

Újabb bank ad egyszer használatos kártyát az ügyfeleinek Magyarországon

Portfolio
Az online vásárlások biztonságát tovább lehet növelni azzal, ha valaki "egyszer használatos" bankkártyával fizet. Ez elsősorban olyan esetben indokoltabb, amikor egy ismeretlen, esetleg külföldi oldalon vásárolunk, vagy ha valamilyen okból nem bízunk meg egy kereskedőben, de mégis vásárolni szeretnék az oldalon. Azt a csalástípust is kivédi, amikor a vásárló – gyakran a rejtett, apró betűs feltételek miatt – akaratán kívül rendszeres fizetési kötelezettséget vállalna. A csalásokról és a kiberbiztonságról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Portfolio Banking Technology 2025
A csalásokról és a kiberbiztonságról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Gránit Bank egy új, most díjmentes digitális szolgáltatást vezet be: a mobilalkalmazásban néhány másodperc alatt létrehozható

egyszer használatos kártya kizárólag egyetlen tranzakció lebonyolítására alkalmas, amelyet követően automatikusan megszűnik

- közölte a pénzintézet.

Több számla esetén lehetőség van annak kiválasztására is, hogy melyik számlához kapcsolódjon az ideiglenes kártya, amely lehet akár devizaszámla is. Amennyiben az ügyfél rendelkezik a banknál hitelkártyával, az egyszer használatos kártyával annak terhére is vásárolhat.

A tranzakciók indításához – amennyiben a kereskedő rendszere támogatja – erős ügyfél-hitelesítés szükséges. A kártya az első sikeres vásárlás után automatikusan megszűnik, így sem ismételt terhelés, sem illetéktelen használat nem lehetséges.

A bank megjegyzi: az egyszer használatos kártya különösen hasznos lehet kevésbé ismert webáruházakban, külföldi fizetési felületeken vagy egyszeri online vásárlások esetén. A megoldás 100%-os hatékonysággal zárja ki azokat a gyakori csalástípusokat is, amikor a vásárló – gyakran a rejtett, apró betűs feltételek miatt – akaratán kívül rendszeres fizetési kötelezettséget vállal.

Kapcsolódó cikkünk

Új funkció élesedett az Erste mobilbankjában

Nagyot szól az AI-boom a magyar bankokban - Így használják most a genAI technológiát

Beyond banking számlával állt elő az egyik magyar nagybank

Portfolio Banking Technology 2025
A csalásokról és a kiberbiztonságról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Negyvenezer UBS-ügyfél adatait adják ki a franciáknak
Bank
A svájciak kétharmada aggódik amiatt, hogy másik országba költözhet a legnagyobb bankjuk
Pénzcentrum
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility